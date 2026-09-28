Una misión arqueológica egipcia descubrió en Saqqara la tumba de Sekhentio-Ptah, un funcionario de alto rango del Imperio Antiguo que desempeñó distintas funciones dentro de la administración real. El hallazgo aporta nuevos elementos para estudiar las prácticas funerarias y la utilización de la necrópolis de Bubasteion a lo largo de diferentes períodos históricos.

El descubrimiento corresponde a los trabajos realizados durante la primera temporada de excavaciones en el sector A, ubicado al oeste de Bubasteion. Los resultados fueron anunciados originalmente por las autoridades egipcias a fines de agosto.

Uno de los elementos centrales es una capilla funeraria que conserva una denominada “puerta falsa” en su ubicación original. Este tipo de estructura tenía una función simbólica dentro de las creencias funerarias del antiguo Egipto y no se trataba de una puerta secreta destinada a ocultar físicamente la sepultura.

Las inscripciones jeroglíficas permitieron identificar al propietario de la tumba y conocer parte de su trayectoria dentro de la administración egipcia.

Sekhentio-Ptah aparece mencionado con títulos vinculados a funciones de chambelán real, supervisor de las obras del rey, supervisor de documentos reales, responsable de los secretos de los decretos reales, sacerdote de la diosa Maat y supervisor de escribas.

Los cargos permiten dimensionar su cercanía con la estructura administrativa del poder durante el Imperio Antiguo, período relacionado con la época de los constructores de las grandes pirámides.

Además, frente a la puerta falsa los investigadores encontraron un conjunto de objetos de alabastro utilizados en ceremonias funerarias. Entre ellos aparecen una mesa y una losa para ofrendas y elementos destinados a los rituales de purificación.

La excavación también permitió localizar un sistema de pozos funerarios interconectados que contenían diferentes entierros humanos. En ese sector fueron recuperados tres sarcófagos de piedra que permanecían sellados, restos de cartonaje funerario pintado, piezas de cerámica, una figura de madera con forma de halcón y más de un centenar de pequeñas figuras ushabti.

Los especialistas consideran especialmente importante que varios elementos permanecieran en sus posiciones originales. Esa disposición permite estudiar con mayor precisión cómo se organizaban los espacios y de qué manera se desarrollaban determinados rituales funerarios.

Por otro lado, las investigaciones indican que el sector fue utilizado y reutilizado durante distintas etapas históricas, por lo que no necesariamente todos los objetos recuperados corresponden al entierro original de Sekhentio-Ptah.

Los trabajos de documentación y estudio continuarán para establecer la cronología de los diferentes entierros y determinar con mayor precisión cómo evolucionó este sector de la necrópolis de Saqqara.