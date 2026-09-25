El jardín fortalece su propuesta educativa con mejoras, proyectos y un fuerte trabajo junto a las familias

La institución atraviesa un año con importantes mejoras en su infraestructura, una matrícula sostenida y distintos proyectos educativos que apuntan a fortalecer el vínculo entre los niños, las familias y la comunidad.

Durante una entrevista radial, Laura, integrante del equipo de conducción, destacó el crecimiento que viene experimentando el jardín y remarcó las distintas obras realizadas en los últimos años.

Entre las mejoras mencionó la renovación completa del patio interno, la colocación de césped sintético, la construcción de un nuevo arenero y la incorporación de una media sombra corrediza para proteger a los niños durante las actividades al aire libre. También se avanzó con pintura, renovación de cortinas, puertas y distintas aberturas del edificio.

Actualmente, el establecimiento funciona en doble turno. Por la mañana, las actividades se desarrollan de 8.30 a 12 horas, mientras que también continúa funcionando el turno tarde.

El equipo está integrado por 14 docentes, profesores de Educación Física y Música, asistentes escolares, secretarias y el equipo de conducción. Además, la institución recibe estudiantes del nivel terciario que realizan observaciones y prácticas docentes.

Matrícula y baja de natalidad

Uno de los temas abordados durante la entrevista fue la disminución de la natalidad, una situación que ya comienza a observarse en distintas localidades de la región.

Desde la institución señalaron que el fenómeno es visible y que también es conversado entre directivos de jardines de localidades cercanas. Sin embargo, el establecimiento mantiene una buena matrícula y durante el último ciclo registró una importante inscripción en sala de dos años.

Incluso, el turno tarde de esa sala superó ligeramente el cupo habitual, situación que pudo resolverse con la incorporación de dos docentes y la correspondiente autorización de supervisión.

Trabajo conjunto con otras instituciones

El jardín también desarrolla diferentes proyectos de articulación con escuelas de Villa Cañás.

Entre ellos se encuentra el trabajo conjunto con las escuelas 178 y 6422, además de proyectos de inclusión con la Escuela 2070 para acompañar a niños que requieren propuestas educativas específicas.

Desde la conducción destacaron además el buen vínculo con supervisión y con otras instituciones educativas de la ciudad y la región.

El jardín como espacio de contención

Más allá de la tarea pedagógica, desde la institución remarcaron que actualmente el jardín cumple un papel fundamental como espacio de acompañamiento.

“El aprendizaje en el nivel inicial pasa por el juego”, explicaron durante la entrevista, pero también señalaron que la escuela se transformó en un lugar de escucha, cercanía y contención tanto para los niños como para sus familias.

La conducción destacó además el compromiso del equipo docente, conformado por profesionales con muchos años de experiencia y otras docentes que recientemente comenzaron su recorrido laboral.

Proyectos para cerrar el año

Durante los próximos meses el jardín continuará desarrollando diferentes actividades.

Entre ellas se encuentra un proyecto por el Mes de la Alfabetización, mediante el cual los niños compartirán cuentos, nanas, trabalenguas y canciones a través de la radio.

También está prevista la realización del picnic de primavera y, durante octubre, un encuentro con exalumnos correspondientes a promociones de 50 y 25 años.

Otra de las fechas importantes será el 13 de noviembre, cuando se realizará la tradicional Fiesta de la Familia.

Además, los alumnos de sala de cinco participarán nuevamente de la denominada “pernoctada”, una experiencia que comenzó a implementarse el año pasado.

Los niños ingresan al jardín durante la tarde-noche, realizan actividades recreativas, comparten la cena, visitan una heladería, participan de juegos nocturnos en la plaza y posteriormente pasan la noche dentro de la institución junto a docentes y directivos.

La propuesta busca que los chicos vivan una experiencia diferente y puedan compartir una actividad que luego forme parte de sus recuerdos de la infancia.

El acompañamiento de las familias

El funcionamiento del jardín también cuenta con el respaldo de la cooperadora escolar y del Club de Madres.

La cooperadora fue renovada durante este año y está integrada por familias que colaboran con distintas actividades y proyectos para mejorar la institución.

A esto se suma el aporte del Club de Madres, que participa principalmente en tareas relacionadas con la renovación y decoración de los espacios internos.

Parte de las obras también fueron posibles mediante fondos provinciales y aportes del Fondo de Asistencia Educativa (FAE), destinado al mantenimiento de la infraestructura escolar.

Para el equipo directivo, sin embargo, el centro de toda la actividad continúa siendo el mismo: los chicos.

Desde la conducción aseguraron que mantienen un contacto permanente con todas las salas, tanto del turno mañana como del turno tarde, el anexo y la zona rural, buscando estar presentes en la vida cotidiana de la institución.

“Lo más lindo del jardín son los chicos”, resumieron al cierre de la entrevista.