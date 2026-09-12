Una publicación difundida en redes sociales después de una tormenta registrada en Maciá, Entre Ríos, volvió a instalar el debate sobre el tamaño del granizo y los materiales que pueden quedar atrapados en su interior. El posteo aseguraba que algunas piedras habían sido analizadas y que contenían partículas de PVC, aunque ese dato puntual continúa siendo una versión no confirmada.

Rubén Piacentini, investigador del Conicet Rosario, explicó que la formación del granizo comienza alrededor de pequeñas partículas presentes en la atmósfera. Esos elementos funcionan como núcleos sobre los cuales se acumula agua que, bajo determinadas condiciones de temperatura, termina congelándose.

Uno de los factores determinantes es la intensidad de las corrientes ascendentes dentro de las tormentas. Cuando son suficientemente fuertes, pueden mantener las partículas de hielo durante más tiempo dentro de las nubes, permitiendo que incorporen nuevas capas de agua y aumenten su tamaño.

En este marco, Piacentini señaló que existen investigaciones que relacionan el calentamiento global con modificaciones en las características de las tormentas y con la aparición de piedras de mayor tamaño. Estudios científicos recientes coinciden en que un clima más cálido puede generar condiciones favorables para granizos grandes, aunque advierten que los efectos pueden variar considerablemente según la región.

El especialista también se refirió a otro de los puntos que generó repercusión: algunas piedras recogidas después de la tormenta habrían permanecido varias horas sin derretirse. Según explicó, esa situación puede depender del tamaño del granizo, de las condiciones ambientales y de la superficie sobre la que permanece. Por sí sola, la demora en derretirse no demuestra que exista contaminación.

Respecto de los microplásticos, Piacentini sostuvo que partículas provenientes, por ejemplo, de fibras textiles o del desgaste de neumáticos pueden permanecer suspendidas en la atmósfera y eventualmente incorporarse a las precipitaciones.

La posibilidad no es solamente teórica. Investigaciones científicas realizadas en otros países detectaron fibras microplásticas dentro de grandes piedras de granizo. Además, un trabajo publicado en 2025 estudió granizos recolectados en Córdoba y encontró diferentes partículas minerales, orgánicas y componentes potencialmente relacionados con actividades humanas.

Otro aspecto es el transporte atmosférico. Las masas de aire pueden recorrer cientos o miles de kilómetros, por lo que una partícula encontrada dentro de una precipitación no necesariamente se originó en el lugar donde finalmente cayó.

Por ahora, la evidencia científica permite afirmar que partículas naturales y contaminantes pueden incorporarse al granizo y que el cambio climático puede modificar las condiciones que favorecen piedras de gran tamaño. Sin embargo, la afirmación específica sobre la presencia de PVC en el granizo recogido en Maciá permanece sin confirmación independiente.