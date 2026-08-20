El intendente comunal de Santa Isabel, Pablo Giorgis, brindó detalles sobre los principales proyectos que lleva adelante la gestión local y adelantó nuevas iniciativas que apuntan al crecimiento de la localidad durante los próximos años.

Durante una entrevista en La Nota del Día, por FM Sonic, Giorgis destacó los avances en la reestructuración del sistema de agua potable, las obras para mejorar el escurrimiento ante lluvias intensas y proyectos como una Escuela de Oficios, nuevos terrenos para viviendas y el futuro Parque Industrial.

Avances en el sistema de agua potable

Uno de los trabajos centrales es la renovación de parte de la infraestructura utilizada para la extracción y distribución inicial del agua potable.

Giorgis explicó que algunos sectores tenían varias décadas de antigüedad y todavía contaban con materiales que debían ser reemplazados. La obra fue gestionada junto a la cooperativa que presta el servicio y el Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe.

El intendente comunal recordó además que anteriormente se realizó una intervención estructural sobre el tanque de almacenamiento de agua, con trabajos destinados a evitar pérdidas y mejorar el funcionamiento del sistema.

Según señaló, la Comuna mantiene un trabajo permanente con la cooperativa, tanto en gestiones ante organismos provinciales como en reparaciones, extensiones de la red y otras tareas necesarias para sostener el servicio.

Limpiaron casi 10 kilómetros de un canal

Otro de los ejes de la entrevista fue la preparación de Santa Isabel frente a posibles lluvias intensas.

Giorgis explicó que la localidad tiene sectores con diferentes niveles de altura y que determinadas zonas pueden presentar mayores dificultades cuando se registran grandes acumulados de lluvia.

En ese marco, indicó que fueron reemplazados tubos dentro del ejido urbano y se realizó la limpieza de casi 10 kilómetros del principal canal de desagüe, una tarea que, según afirmó, no se efectuaba integralmente desde hacía aproximadamente 25 años.

Los trabajos fueron financiados conjuntamente por la Comuna y tres empresas agropecuarias de la zona luego de que las gestiones para obtener recursos externos no prosperaran.

La administración local también mantiene presentado desde 2024 un proyecto para modificar el recorrido de parte del agua que llega desde el sector del cruce de las rutas 8 y 94.

La propuesta consiste en desviar ese caudal antes de que llegue a uno de los extremos de la localidad y conducirlo directamente hacia una laguna, con el objetivo de reducir la presión sobre el sistema de desagües urbanos.

“Es una obra trascendental que nos ayudaría ante una lluvia de 200, 250 o 300 milímetros en un día”, explicó Giorgis.

Una Escuela de Oficios para capacitar trabajadores

Entre los anuncios realizados durante la entrevista, Giorgis confirmó que la Comuna avanza en la compra de un terreno ubicado en la zona céntrica donde se proyecta construir una Escuela de Oficios y centro de formación laboral.

El objetivo será desarrollar capacitaciones relacionadas directamente con las necesidades del sector productivo.

La propuesta también contempla espacios destinados a personas con discapacidad y jóvenes que actualmente no estudian ni trabajan.

Giorgis sostuvo que la formación deberá adaptarse a las necesidades reales de las empresas de la localidad y puso como ejemplo la posibilidad de capacitar trabajadores ante una eventual reapertura del molino de Santa Isabel.

También indicó que existen conversaciones con empresas de la región para identificar los perfiles laborales que tendrán mayor demanda.

Preparan 48 lotes y el futuro Parque Industrial

Otro proyecto que podría comenzar a concretarse en las próximas semanas es la puesta a disposición de 48 lotes a precios accesibles.

Según adelantó Giorgis, la intención es abrir próximamente la inscripción para la venta y posterior sorteo de los terrenos, con alternativas de financiación mediante entidades financieras de Santa Isabel.

Además, antes de finalizar el año la Comuna pretende avanzar con la compra de 13 hectáreas destinadas al futuro Parque Industrial.

La estrategia apunta a vincular tres aspectos: disponibilidad de terrenos para nuevas empresas, capacitación laboral y posibilidades habitacionales para quienes decidan radicarse en la localidad.

Pavimento, iluminación y nuevos espacios

La agenda de obras incluye también la continuidad del cordón cuneta, mejoramiento de calles y colocación de nuevas luminarias.

Giorgis anticipó que está prevista la instalación de entre 50 y 60 nuevas columnas de iluminación, además de trabajos de estabilizado y recuperación de espacios de uso comunitario.

También se proyecta finalizar un salón ubicado detrás del hospital para habilitar allí la primera guardería oficial de Santa Isabel.

El presidente comunal remarcó que una parte importante de estas inversiones será realizada con recursos propios provenientes de la administración local.

Más cámaras y lectores de patentes

En materia de seguridad, Giorgis anunció la incorporación de un nuevo vehículo y la compra de las primeras seis cámaras con sistema de reconocimiento de patentes.

Los dispositivos serán instalados en distintos accesos para fortalecer el seguimiento de vehículos que ingresan o salen de Santa Isabel.

También se ampliará el horario del centro de videovigilancia, con el objetivo de alcanzar 18 horas diarias de monitoreo.

Un programa para recorrer los barrios

Durante la entrevista también destacó la continuidad del programa mediante el cual distintas áreas de la Comuna recorren los barrios cada 15 días.

La iniciativa incluye personal de Obras Públicas, Desarrollo Social, convivencia, zoonosis, mantenimiento urbano y otras dependencias.

El objetivo, explicó Giorgis, es detectar problemas directamente junto a los vecinos y resolver tanto cuestiones de infraestructura como situaciones sociales, sanitarias o vinculadas con los servicios municipales.

Proyectos regionales

Finalmente, Giorgis destacó la relación institucional con localidades vecinas y mencionó particularmente el trabajo conjunto con Villa Cañás y Teodelina.

Uno de los proyectos que busca recuperar es el GIRSU, destinado a avanzar hacia un sistema regional de tratamiento y disposición de residuos que permita reducir progresivamente los basurales a cielo abierto.

También mencionó trabajos conjuntos en caminos rurales, seguridad y reclamos vinculados con infraestructura vial.

“Lo que me interesa es que lo que uno haya hecho realmente resuelva los problemas de ahora, pero también de las generaciones que vienen”, señaló Giorgis al explicar el enfoque de los proyectos que actualmente impulsa Santa Isabel.