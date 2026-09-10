Banfield consiguió la clasificación a las semifinales de la Copa Argentina 2026 tras superar a Deportivo Riestra en una definición por penales que terminó 7-6, luego del empate 1-1 durante el tiempo reglamentario.

El encuentro disputado entre el Taladro y el Malevo tuvo su resolución desde los doce pasos, donde ambos equipos mostraron una alta efectividad. En total se ejecutaron 14 penales hasta que apareció la diferencia: un único remate fallado que terminó inclinando la serie.

El equipo dirigido por Pedro Troglio convirtió todos los penales que tuvo a disposición. Alexander Machado, Federico Anselmo, Favio Álvarez, Nicolás Meriano, Diego Rodríguez, Tomás Adoryan y Brandon Oviedo fueron los encargados de ejecutar y mantener con vida al conjunto del sur del Gran Buenos Aires.

Por el lado de Riestra, Mariano Bracamonte, Facundo Miño, Nicolás Benegas, Tomás González, Milton Céliz y Pedro Ramírez también acertaron sus remates, llevando la definición hasta el séptimo disparo de cada equipo.

La resolución llegó cuando Carlos Quintana se hizo cargo del último penal del conjunto dirigido por Cristian Fabbiani. El defensor intentó superar al arquero Diego Rodríguez, pero el guardameta de Banfield logró contener el remate y selló la clasificación.

Durante la tanda también se destacó Tomás Adoryan, quien había marcado el empate durante el partido y volvió a convertir desde el punto penal. Además, varios ejecutantes optaron por remates colocados contra los ángulos, en una definición donde los arqueros tuvieron pocas posibilidades de intervenir.

Con este resultado, Banfield se aseguró un lugar en las semifinales de la Copa Argentina. Su próximo rival saldrá del cruce entre Racing y Boca, una llave que todavía espera resolución luego del reclamo presentado por Vélez por una situación vinculada a la planilla de jugadores del conjunto xeneize.

La Copa Argentina ya tiene a uno de sus semifinalistas y Banfield espera conocer quién será su próximo rival en el camino hacia la final.