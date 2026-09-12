Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tendrán este sábado su apertura oficial en Rosario, con una ceremonia que reunirá deporte, música, teatro, danza y tecnología en el Monumento Nacional a la Bandera. El evento comenzará desde las 18 y tendrá acceso libre y gratuito.

La convocatoria marcará formalmente el inicio de los Juegos, que se desarrollarán hasta el 26 de septiembre y reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países. El programa comprende 43 deportes y 60 disciplinas, distribuidos principalmente entre Rosario, Santa Fe y Rafaela.

La apertura tendrá una fuerte presencia musical. Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Juan Carlos Baglietto, Luck Ra, Cacho Deicas, Valentino Merlo y Agustín Rada Aristarán integran la nómina anunciada para el espectáculo, junto con Mery San Dámaso y artistas emergentes de Rosario y otros puntos de la provincia.

Además, la puesta contará con arreglos musicales de Lito Vitale y utilizará mapping, grandes pantallas, iluminación y recursos audiovisuales sobre el propio Monumento. La organización informó que participarán más de 100 artistas en la ceremonia.

Aunque algunas transmisiones televisivas comenzarán alrededor de las 19.30, la programación oficial establece que las actividades de apertura arrancarán desde las 18.

La actividad deportiva, por otro lado, tendrá movimiento antes de la ceremonia. El calendario oficial registra competencias de billar desde las 9 de este sábado en Rosario, por lo que las primeras pruebas no comenzarán recién el domingo, como señalaban algunas comunicaciones previas.

Desde el domingo 13, la agenda crecerá con la incorporación de numerosas disciplinas y escenarios. Rosario concentrará buena parte de la actividad, mientras que Santa Fe y Rafaela también recibirán competencias durante las dos semanas.

La llegada de las delegaciones, la habilitación de nuevos escenarios deportivos y el recorrido del Fuego Suramericano marcaron la etapa previa. En este marco, el desafío para la organización será sostener durante 15 días el funcionamiento de sedes, competencias, traslados y servicios destinados a deportistas y espectadores.

El cierre será el 26 de septiembre. Hasta entonces, Santa Fe será sede de uno de los principales acontecimientos deportivos internacionales organizados en la provincia.