Malvinas: el Gobierno abrió sumarios contra otros 15 involucrados

El Ejecutivo inició nuevos procedimientos contra personas y empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina. Los expedientes se suman a otros 45 abiertos previamente.
País08/09/2026Felipe AguileraFelipe Aguilera

El Gobierno nacional anunció este martes el inicio de procedimientos sancionatorios contra otros 15 sujetos, entre personas humanas y jurídicas, por su presunta participación en actividades hidrocarburíferas desarrolladas en la zona de las Islas Malvinas sin autorización de la Argentina.

Según informó la Oficina del Presidente, los nuevos expedientes investigarán posibles incumplimientos del artículo 2° de la Ley 26.659. Con esta decisión, ya son 60 los sujetos alcanzados por procedimientos administrativos anunciados por el Ejecutivo en los últimos días.

La comunicación oficial no dio a conocer la identidad de los 15 nuevos involucrados. Además, el inicio de un procedimiento no implica que las sanciones hayan quedado determinadas: las eventuales responsabilidades deberán establecerse durante la tramitación de cada expediente.

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Desde el Gobierno señalaron que la ampliación responde a un proceso de identificación de empresas, personas y otros actores relacionados con la actividad petrolera en el área. La administración nacional sostiene que cualquier exploración o explotación de hidrocarburos en esos espacios requiere autorización argentina.

La nueva medida forma parte de una serie de decisiones adoptadas en los últimos días alrededor del proyecto petrolero Sea Lion, desarrollado en la Cuenca Malvinas Norte. La iniciativa está vinculada, entre otras compañías, con la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration.

Por otro lado, Cancillería avanzó esta semana con una denuncia penal contra Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

Se trata de una acción diferente a los nuevos 15 procedimientos administrativos anunciados este martes. Hasta el momento, el Gobierno no informó oficialmente si existe coincidencia entre ambas nóminas.

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La posición argentina establece que las licencias otorgadas por las autoridades de las Islas Malvinas para la exploración o explotación de recursos naturales no tienen validez para el país. El Reino Unido administra el archipiélago, cuya soberanía continúa siendo motivo de disputa entre ambos Estados.

En este marco, el Ejecutivo también analiza modificaciones al esquema de sanciones vigente y anunció que continuará utilizando herramientas administrativas, judiciales y diplomáticas relacionadas con las actividades hidrocarburíferas en la zona.

Además, la mesa política del Gobierno se reunió este martes para avanzar en diferentes iniciativas relacionadas con Malvinas, entre ellas una futura Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y proyectos vinculados con la infraestructura militar en Tierra del Fuego.

avbabArgentina inició procedimientos contra 45 personas y empresas por actividades petroleras en Malvinas

Los nuevos expedientes deberán ahora avanzar en las instancias administrativas correspondientes. Mientras tanto, continúa abierta la posibilidad de que el Gobierno identifique a otros actores y disponga nuevos procedimientos.

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