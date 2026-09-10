El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá este jueves el dato oficial de inflación correspondiente a agosto, un indicador seguido con atención por el Gobierno nacional, los mercados y los analistas económicos.

Las estimaciones privadas anticipan que el índice podría mostrar una nueva desaceleración luego del registro de julio. Los relevamientos conocidos ubican la inflación mensual entre el 1,4% y el 1,9%, según diferentes consultoras.

Entre los pronósticos difundidos figuran Fundación Libertad y Progreso con 1,4%; EcoGo con 1,5%; C&T y Orlando J. Ferreres con 1,6%; Analytica con 1,7%; Abeceb con 1,8%; Equilibra, LCG e Invecq con valores cercanos al 1,9%.

Además, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central, que reúne proyecciones de especialistas, estimó una inflación promedio de 1,7% para agosto.

El dato previo que generó expectativas fue el índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires, que informó una suba del 1,7% durante agosto, por debajo del 2,9% registrado en julio. Sin embargo, los especialistas señalan que la medición porteña tiene una composición diferente a la nacional, especialmente por el peso de los servicios.

En este marco, el presidente Javier Milei y el equipo económico encabezado por Luis Caputo esperan que el dato oficial confirme la tendencia descendente de la inflación. Desde el Gobierno consideran que una nueva baja sería una señal favorable para el programa económico implementado desde el inicio de la gestión.

Por otro lado, economistas advierten que, aunque una reducción del índice representa una mejora frente a períodos anteriores, todavía existen desafíos vinculados al nivel de precios acumulado, el poder adquisitivo y la evolución de los ingresos.

El número que publique el INDEC también tendrá consecuencias prácticas, ya que será utilizado como referencia para actualizar jubilaciones, pensiones y otros programas sociales durante octubre.

La publicación del organismo permitirá conocer si las expectativas privadas coincidieron con el resultado oficial y cuál es la trayectoria que tomará la inflación en los próximos meses.