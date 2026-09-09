Vozinha volvió a recibir un reconocimiento después del Mundial 2026. El arquero de Cabo Verde, una de las figuras que dejó la competencia disputada en Estados Unidos, México y Canadá, fue incluido entre los diez candidatos al premio al mejor guardameta de la temporada dentro de los reconocimientos vinculados al Balón de Oro.

La lista fue anunciada este martes 8 de septiembre y reúne al caboverdiano con varios de los principales arqueros del fútbol internacional, entre ellos Emiliano Martínez, Unai Simón, Thibaut Courtois, Yassine Bounou, Édouard Mendy, David Raya, Joan García, Gregor Kobel y Matvey Safonov.

A los 40 años, Vozinha consiguió la primera nominación de su carrera luego de una temporada marcada especialmente por su participación con Cabo Verde en la Copa del Mundo. El seleccionado africano disputó por primera vez el torneo y logró avanzar más allá de la fase de grupos.

Uno de los partidos que modificó la exposición internacional del arquero fue el debut ante España. Cabo Verde empató 0-0 y Vozinha realizó siete intervenciones para sostener su arco sin goles frente al seleccionado europeo. Desde entonces, su nombre comenzó a ocupar un espacio que hasta ese momento no había tenido fuera del fútbol africano y portugués.

Además, el impacto también se trasladó a las redes sociales. Antes del Mundial tenía alrededor de 50 mil seguidores en Instagram y durante el torneo superó los 17 millones, en uno de los crecimientos digitales más notorios entre los futbolistas que participaron de la competencia.

Después del campeonato, el arquero dejó el fútbol portugués y se incorporó a Colo-Colo de Chile, donde firmó un contrato por seis meses con opción de extensión.

Al conocer la nominación, Vozinha publicó un mensaje en sus redes sociales en el que recordó sus orígenes en São Vicente y dedicó el reconocimiento a Cabo Verde. También hizo referencia al recorrido que debió atravesar durante su carrera antes de llegar, a los 40 años, a competir en un Mundial.

El premio tendrá, de todos modos, una competencia amplia. Entre los candidatos aparecen arqueros con títulos internacionales y actuaciones relevantes tanto a nivel de clubes como de selecciones. La evaluación contempla rendimiento individual, resultados colectivos y comportamiento deportivo.

La ceremonia está programada para el 26 de octubre en Londres. Hasta entonces, la nominación representa otro capítulo de una temporada que cambió la dimensión internacional de la carrera del arquero caboverdiano.