Ángel Di María volverá a quedar en el centro de la atención este miércoles cuando, desde las 12.10, dialogue con los medios de comunicación en el complejo deportivo que Rosario Central posee en Arroyo Seco. La convocatoria generó expectativa debido a que la institución no adelantó los motivos del encuentro ni anticipó los temas que abordará el capitán canalla.

La actividad comenzó durante la mañana con un entrenamiento abierto a la prensa desde las 10. Luego llegará la conferencia del futbolista de 38 años, en una aparición pública que se produce en un momento particular de la temporada.

Las especulaciones se relacionan principalmente con las declaraciones que Di María realizó después de la eliminación de Central frente a Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores. En aquella oportunidad sostuvo que debía pensar qué quería seguir haciendo, una frase que generó interrogantes respecto de su futuro.

Sin embargo, horas después el propio jugador utilizó sus redes sociales para aclarar el alcance de sus palabras. Allí explicó que había hablado desde la angustia provocada por la eliminación y aseguró que no abandonaría el proyecto deportivo: “Esto tiene un punto y seguido, porque queda mucho por lo que luchar todavía”.

Además, Di María tiene vínculo contractual vigente. El delantero renovó con Rosario Central el pasado 29 de junio y quedó ligado formalmente a la institución hasta fines de junio de 2027. Ese antecedente obliga a tomar con cautela cualquier interpretación relacionada con una eventual salida o retiro.

La conferencia también llega pocos días después del empate 1-1 frente a Newell's en el clásico disputado en el Gigante de Arroyito. Por otro lado, Central continúa atravesando una etapa decisiva del calendario, con compromisos por el Torneo Clausura y la Supercopa Internacional ante Estudiantes en el horizonte.

Hasta el momento, cualquier información respecto de un anuncio sobre su carrera debe considerarse una versión no confirmada. Rosario Central se limitó a convocar a la prensa y no detalló el contenido de la conferencia.

Di María acumula 85 partidos y 22 goles contando sus dos etapas con la camiseta auriazul. La atención estará puesta ahora en sus palabras y, especialmente, en determinar si se trata simplemente de una conferencia vinculada con el presente deportivo o si efectivamente realizará alguna comunicación sobre sus próximos pasos.