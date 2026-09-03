Boca consiguió la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina 2026 después de superar a Vélez en una definición por penales que tuvo todos los condimentos. Tras igualar 0-0 durante los 90 minutos en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena se impuso 4-3 desde los doce pasos y tendrá como próximo rival a Racing.

El desarrollo mostró a Boca con mayor presencia ofensiva y las situaciones más claras durante buena parte de la noche, aunque sin la precisión necesaria para transformar ese predominio en goles. Una de las oportunidades más importantes llegó sobre el cierre del primer tiempo, cuando Tomás Belmonte recibió en posición favorable pero no pudo definir.

En el complemento, el Xeneize continuó buscando mientras Vélez intentaba sostenerse defensivamente y encontrar espacios para responder. Alan Velasco, Sebastián Villa y Miguel Merentiel participaron de distintos avances, aunque la defensa del conjunto de Guillermo Barros Schelotto consiguió mantener el arco en cero.

El partido cambió completamente en los minutos finales. En una contra de Vélez, Álvaro Montero cometió infracción sobre Simón Escobar dentro del área y el árbitro Sebastián Zunino sancionó penal. Dilan Godoy asumió la ejecución y tuvo en sus pies la clasificación del Fortín, pero su remate terminó golpeando el poste.

Con el 0-0 consumado, la clasificación pasó a definirse desde los doce pasos. Allí los dos arqueros tuvieron protagonismo. Tomás Marchiori contuvo el remate de Enner Valencia, mientras que Montero respondió ante Elías Gómez y posteriormente frente a Thiago Silvero.

Para Boca convirtieron Lautaro Blanco, Kevin Zenón, Leonel Flores y Carlos Palacios. Vélez anotó mediante Joaquín García, Simón Escobar y Rodrigo Aliendro. La segunda intervención de Montero terminó cerrando la serie 4-3.

De esta manera, Boca se convirtió en el último clasificado a los cuartos de final de la competencia. En la próxima instancia tendrá enfrente a Racing, en uno de los cruces de mayor convocatoria del cuadro.

El partido también dejó una lectura para ambos entrenadores. Boca consiguió avanzar pero volvió a exhibir dificultades para convertir las situaciones que genera. Vélez, por otro lado, se mantuvo competitivo hasta el final y dispuso de la oportunidad más directa para resolver el encuentro antes de los penales.

La fecha, el horario y la sede del duelo entre Boca y Racing deberán quedar establecidos oficialmente. El ganador avanzará a las semifinales y continuará en carrera por el título.