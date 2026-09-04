Una investigación judicial sobre una presunta organización dedicada al narcotráfico internacional incorporó chats, audios y documentos en los que aparece mencionado Sergio “Kun” Agüero en relación con diferentes proyectos comerciales. Sin embargo, el exfutbolista no está imputado ni investigado en el expediente, según remarcaron distintas publicaciones que reconstruyeron la causa.

El expediente está relacionado con la organización por la que fue detenido Pablo “Bebote” Álvarez, histórico jefe de la barrabrava de Independiente. Los investigadores sostienen que la estructura habría tenido conexiones con el tráfico de drogas desde España y Bolivia y que utilizaba distintas sociedades comerciales para mezclar ingresos legales con dinero presuntamente proveniente de actividades ilícitas.

Uno de los aspectos de la investigación se concentra en las empresas dedicadas a la venta de entradas. En teléfonos secuestrados aparecieron conversaciones entre Diego Francisco Anzalone, uno de los imputados, y su secretario Bono De Carlucci acerca de la creación de una plataforma denominada “KRÜ TICKETS”, vinculada nominalmente con KRÜ, la organización de deportes electrónicos fundada por Agüero.

El 30 de enero de 2026, según el material incorporado a la causa, Anzalone escribió que se preparaban para firmar con “el Kun” por una ticketera. Además, a fines de marzo se mencionó un posible viaje a México y, el 22 de abril, el propio Anzalone aseguró en una conversación que acababa de mantener una reunión con el exdelantero.

Es importante señalar que estas afirmaciones surgen de conversaciones de los propios investigados. La supuesta concreción de un acuerdo constituye una versión no confirmada y esos mensajes, por sí solos, no acreditan que Agüero haya aceptado participar de las operaciones.

Otro elemento incorporado al expediente es un archivo fechado el 12 de junio denominado guion_kru_tickets.pdf , que contenía indicaciones para un supuesto comercial protagonizado por Agüero. También aparecieron imágenes del logotipo del proyecto y audios relacionados con aspectos tecnológicos de la ticketera.

Por otro lado, Bebote Álvarez declaró que estaba en marcha una negociación para venderle al Kun una participación de la empresa. Esa afirmación forma parte de su declaración judicial, aunque tampoco demuestra que la operación se haya concretado.

Desde el entorno de Agüero dieron una versión diferente. Voceros del exjugador confirmaron a Clarín que, como empresario, recibió propuestas provenientes de esas personas, pero señalaron que fueron analizadas y posteriormente rechazadas. Aseguraron además que ninguno de los proyectos prosperó y que los contactos terminaron.

En este marco, la investigación continúa concentrada en determinar el funcionamiento de la presunta organización, el movimiento del dinero y la participación de las personas imputadas. Hasta el momento, las fuentes consultadas no atribuyen a Agüero participación en las maniobras de narcotráfico o lavado investigadas.