Dos exjefes de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) de Venado Tuerto fueron imputados este miércoles 2 de septiembre en los Tribunales de Melincué, en una causa que investiga presuntas maniobras de encubrimiento vinculadas con personas involucradas en investigaciones por comercialización de estupefacientes.

Los imputados, identificados por sus iniciales DHG y BND, se desempeñaban como jefe y subjefe del área, respectivamente. Ambos habían sido detenidos el martes 25 de agosto en el marco de seis allanamientos realizados en distintas localidades de la región.

Las acusaciones fueron formalizadas ante el juez Aldo Baravalle. En las audiencias participaron el fiscal regional de la Tercera Circunscripción, Mauricio Clavero; el fiscal jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico, Franco Carbone; y los fiscales Luis Lagioia y Ana Belén Stampella.

Al exjefe DHG se le atribuyeron los delitos de encubrimiento doblemente agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y revelación de secretos.

Según sostuvo Lagioia durante la audiencia, el acusado habría utilizado información reservada a la que tenía acceso por su cargo para advertir a una persona condenada por la Justicia Federal por venta de drogas acerca de futuros allanamientos.

La Fiscalía plantea como hipótesis que estas maniobras comenzaron en marzo y continuaron hasta la semana pasada. Se trata de una acusación que deberá ser probada durante el proceso judicial.

Por otro lado, BND fue imputado por encubrimiento agravado por su condición de funcionario público e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Stampella afirmó que, durante un allanamiento realizado el 24 de julio en Firmat, el entonces subjefe habría facilitado la fuga de un hombre que tenía prohibido judicialmente ingresar a la ciudad y que era investigado por la Justicia Federal por venta de drogas.

Según la versión presentada por la Fiscalía, BND ingresó a la vivienda antes que el grupo táctico y habría pronunciado la frase “Afuera o los quemo”. Los investigadores sostienen además que conocía la presencia del hombre buscado. También se le atribuye haber omitido registrar posteriormente en el acta policial tanto su presencia como su fuga.

Estas circunstancias forman parte de la acusación fiscal y hasta el momento no constituyen hechos establecidos por una sentencia.

Los fiscales solicitaron la prisión preventiva para ambos imputados. Sin embargo, Baravalle resolvió que continúen el proceso con medidas cautelares no privativas de la libertad.

DHG deberá fijar domicilio en Elortondo y presentarse cuatro veces por semana ante el Juzgado Comunitario de Pequeñas Causas. BND tendrá domicilio en Venado Tuerto y deberá firmar tres veces por semana en la Oficina de Gestión Judicial.

A ambos se les prohibió salir del país, ingresar a dependencias policiales, poseer armas de fuego y mantener contacto con otras personas investigadas en el expediente.

La investigación continuará ahora con las medidas pendientes y el análisis de las evidencias incorporadas al legajo. Hasta el momento, no trascendió públicamente la posición de las defensas respecto de las acusaciones formuladas por el MPA.