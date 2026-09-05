Un hombre mayor de edad fue aprehendido durante la tarde del viernes en Teodelina, luego de que personal policial encontrara un revólver cargado dentro del vehículo que conducía durante un operativo realizado en la zona limítrofe entre las provincias de Santa Fe y Buenos Aires.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Dirección General Guardia Provincial, con asiento en Venado Tuerto, que se encontraban desarrollando tareas de control vehicular.

Según la información policial, los agentes identificaron al conductor de una camioneta tipo pick up y, durante la intervención, constataron que en el rodado transportaba un arma de fuego tipo revólver.

El arma tenía cinco cartuchos colocados en el tambor y, de acuerdo con el reporte oficial, se encontraba en condiciones de utilización inmediata.

Los efectivos solicitaron la documentación vinculada al arma y las autorizaciones correspondientes. Siempre de acuerdo con la versión policial, el conductor no habría podido acreditar documentación ni habilitación legal para transportarla en esas condiciones.

Ante esa situación, el hombre fue aprehendido y trasladado a la Comisaría 7ª de Teodelina, donde continuaron las actuaciones correspondientes.

Desde la fuerza policial se informó que el procedimiento fue encuadrado inicialmente como una presunta tenencia ilegítima y portación indebida de arma de guerra. Esa calificación corresponde al reporte inicial y deberá quedar sujeta a las actuaciones de la Fiscalía y a las decisiones que posteriormente adopte la Justicia.

Hasta el momento no se informó públicamente la identidad del hombre aprehendido, el calibre del revólver ni la procedencia del arma. Tampoco trascendió si existían antecedentes relacionados con el elemento secuestrado.

Por otro lado, no se dieron a conocer aún las disposiciones adoptadas por la Fiscalía respecto de la situación procesal del conductor luego de su traslado a la dependencia policial.

El procedimiento se desarrolló en el marco de los controles que realizan las fuerzas provinciales en los corredores y accesos ubicados sobre el límite entre Santa Fe y Buenos Aires.

Las actuaciones continuarán ahora en el ámbito judicial, donde deberá determinarse la calificación definitiva del hecho y la situación del hombre involucrado.