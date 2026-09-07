Botafogo quedó cerca de concretar una de las incorporaciones de mayor repercusión de su mercado de pases. El club de Río de Janeiro alcanzó un acuerdo verbal con Hakim Ziyech, futbolista marroquí de 33 años con pasado en Ajax y Chelsea, y aguarda completar los pasos administrativos necesarios antes de oficializar su contratación.

La información fue publicada por ge y posteriormente recogida por otros medios brasileños. Hasta el momento, Botafogo no anunció formalmente al jugador, por lo que el fichaje debe considerarse encaminado pero todavía no cerrado. Según esas versiones, el siguiente paso será completar su llegada a Brasil, los exámenes médicos y la firma del vínculo.

Ziyech quedó en libertad de acción después de finalizar su etapa en Wydad Casablanca, institución que comunicó su salida durante el domingo. El atacante disputó 16 partidos con el conjunto marroquí, con nueve goles y dos asistencias, de acuerdo con las estadísticas difundidas por medios brasileños.

La negociación atravesó momentos de incertidumbre. Según informó ge, el futbolista había manifestado preocupación por las condiciones de algunos campos de juego del fútbol brasileño y pidió tiempo para analizar la propuesta. Esa circunstancia constituye una versión periodística y no fue confirmada públicamente por el jugador. El mismo medio señaló que incluso había grabado un video de presentación y contaba con pasajes para viajar a Río de Janeiro.

En este marco, Botafogo mantuvo las conversaciones y logró reencauzar la operación. La propuesta contractual sería hasta diciembre de 2028, aunque los detalles económicos tampoco fueron comunicados oficialmente por la institución.

La incorporación busca cubrir una necesidad detectada por el área deportiva del club: sumar un atacante zurdo capaz de jugar abierto y generar juego desde las bandas. Ziyech desarrolló buena parte de su carrera como extremo derecho con tendencia a desplazarse hacia zonas interiores.

Su etapa de mayor impacto internacional fue en Ajax. Integró el equipo que alcanzó las semifinales de la Champions League 2018/19 y posteriormente fue transferido al Chelsea. Con el conjunto inglés ganó la Champions 2020/21 y también participó de la campaña de Marruecos que terminó entre los cuatro mejores del Mundial de Qatar 2022.

Ziyech no integró, en cambio, el plantel marroquí del Mundial 2026, según la lista oficial difundida por FIFA.

Botafogo atraviesa una temporada irregular en el Brasileirao y apunta a fortalecer su plantel para el tramo final. Si completa los exámenes médicos y firma el contrato, el marroquí será compañero de los argentinos Cristian Medina y Álvaro Montoro.