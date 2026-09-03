La Municipalidad de Firmat continúa desarrollando tareas de reparación y mantenimiento de la red vial urbana mediante el Plan de Bacheo, con intervenciones que durante los últimos días alcanzaron diferentes sectores de la ciudad y, particularmente, el barrio Carlos Casado.

Los trabajos forman parte del cronograma que lleva adelante el área de Servicios Públicos y apuntan a intervenir sectores donde el pavimento presenta deterioros provocados por el tránsito y el uso cotidiano.

Según la información difundida, cuadrillas municipales realizaron recientemente tareas de bacheo en Carlos Casado. Los registros oficiales permiten precisar que uno de los puntos intervenidos durante las últimas semanas fue Alvear 815, donde se efectuaron trabajos de bacheo en hormigón. Esa ubicación aparece de manera reiterada en los cronogramas municipales de agosto y comienzos de septiembre.

Además, el programa comprende otros corredores de Firmat. El parte de Servicios Públicos del 1° de septiembre incluyó trabajos en calle 25 de Mayo, entre Azcuénaga y Entre Ríos, en los barrios Malvinas y La Quemada. También se informó una intervención sobre Bv. Colón, desde Libertad hasta la Ruta Provincial 93, comprendiendo sectores de Centro y La Patria.

De esta manera, las tareas no se limitan a una única zona y forman parte de una serie de intervenciones que se vienen desarrollando durante 2026. En mayo, por ejemplo, el Municipio había comunicado trabajos de repavimentación con hormigón en la intersección de Av. 25 de Mayo y Av. Santa Fe. En aquella oportunidad se indicó que el sector estaba incluido dentro de un esquema conjunto con el Gobierno provincial.

Por otro lado, el antecedente inmediato del actual programa se remonta al cierre de 2025, cuando se anunció una etapa de bacheo con asfalto caliente que contemplaba aproximadamente 5.500 metros cuadrados y priorizaba arterias principales y sectores considerados críticos por el Ejecutivo municipal.

La comunicación oficial actual no precisa cuál es el presupuesto destinado a esta nueva etapa, cuántos metros cuadrados serán reparados ni cuándo concluirá el cronograma completo. Tampoco informa si habrá modificaciones de tránsito prolongadas en las zonas intervenidas.

En este marco, los trabajos continuarán incorporándose al esquema habitual de mantenimiento urbano. Los próximos partes de Servicios Públicos permitirán conocer qué calles y barrios serán incluidos en las siguientes jornadas.