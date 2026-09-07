Un enfrentamiento entre dos facciones de la barra de Chacarita Juniors dejó al menos dos heridos de bala y 17 detenidos pocas horas después de la derrota 1-0 ante Atlanta, en San Martín, por la fecha 28 de la Primera Nacional. El episodio agregó un nuevo foco de tensión a un club que atraviesa un momento deportivo delicado y quedó en zona de descenso.

Según la reconstrucción periodística difundida tras los incidentes, el choque involucró a integrantes de La Famosa Banda de San Martín, sector referenciado en Angélica Molina, y a Los Pibes de Chacarita, la facción disidente. La pelea habría comenzado en la zona de Matheu y Zapata y luego se desplazó varias cuadras hasta Gutiérrez y Maipú.

En un primer momento se registraron agresiones con piedras y armas blancas. Más tarde aparecieron armas de fuego. Angélica Molina sufrió una herida de bala en una pierna y golpes en la cabeza, mientras que Braian Cisneros, integrante de su mismo sector, recibió un disparo en el cuádriceps izquierdo. Ambos fueron trasladados a centros de salud y, de acuerdo con la información publicada, quedaron fuera de peligro.

La Policía intervino después de los llamados de vecinos y dispersó a los grupos. El operativo terminó con 17 personas detenidas. La causa quedó bajo intervención de la UFI 1 de San Martín y fue inicialmente caratulada como “lesiones, atentado y resistencia a la autoridad”, según la información periodística disponible. Los detenidos recuperaron la libertad horas más tarde.

Uno de los puntos que todavía requiere corroboración independiente es cómo se originó la pelea. La versión difundida sostiene que miembros de La Famosa Banda habrían intentado avanzar sobre un lugar utilizado por la facción rival para guardar banderas y otros elementos. También se señaló que una discusión previa protagonizada por Josué, hijo de Molina, habría precipitado el enfrentamiento. Ambos datos deben considerarse versión no confirmada mientras no exista una reconstrucción oficial o judicial pública que los respalde.

Por otro lado, también circuló la versión no confirmada de que otros dos integrantes del sector disidente habrían resultado baleados y se habrían atendido en un centro privado. Esos casos no figuran, de acuerdo con la información difundida, en los registros oficiales mencionados por la cobertura original.

Aprevide informó a medios que las personas involucradas serán alcanzadas por el derecho de admisión. El episodio vuelve a exponer una interna de larga data en la tribuna de Chacarita y abre interrogantes sobre las medidas de seguridad que se adoptarán en los próximos partidos.

En lo deportivo, el Funebrero quedó comprometido en la tabla después de caer ante Atlanta. En este marco, el club deberá afrontar simultáneamente la pelea por la permanencia y las consecuencias institucionales y de seguridad derivadas de los incidentes.