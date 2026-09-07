Boca dejará atrás momentáneamente el Torneo Clausura y concentrará toda su atención en la Copa Sudamericana. Este martes recibirá a San Pablo en La Bombonera por el partido de ida de los cuartos de final, con el objetivo de conseguir una ventaja antes de la revancha que se disputará una semana más tarde en Brasil.

En la previa aparece un dato que marca el presente del equipo paulista: San Pablo lleva cinco meses sin ganar como visitante. Su último triunfo fuera del Morumbí fue el 7 de abril, cuando derrotó 1-0 a Boston River en Montevideo durante la fase de grupos de la propia Sudamericana.

Desde aquel encuentro disputó 12 partidos fuera de casa y no logró volver a sumar de a tres. El balance es de ocho derrotas y cuatro empates, una serie que incluyó compromisos por el Brasileirao, la Copa de Brasil y el certamen continental.

La racha atravesó además el cambio de entrenador. Dorival Júnior asumió durante mayo en reemplazo de Roger Machado y, aunque consiguió resultados como local, todavía tiene pendiente ganar fuera de casa durante su actual ciclo.

Sin embargo, el registro visitante no refleja por completo el rendimiento de San Pablo en la Copa Sudamericana. El conjunto brasileño terminó invicto la fase de grupos con tres triunfos y tres empates y posteriormente eliminó a Bolívar para instalarse entre los ocho mejores. Esa campaña convirtió al torneo continental en uno de sus principales objetivos de la temporada.

Además, llega al compromiso después de vencer 2-0 a Atlético Mineiro en el Morumbí, en una actuación que Dorival Júnior destacó por el rendimiento colectivo de su equipo.

Boca tampoco llega con números contundentes cuando debe salir de La Bombonera. Desde el regreso de Rodolfo Arruabarrena, el Xeneize consiguió solamente una victoria en siete partidos como visitante: el triunfo ante Deportivo Recoleta por la Sudamericana. En los restantes registró cuatro empates y dos derrotas.

Por eso, la localía aparece como un factor importante para los dos equipos. Boca necesita aprovechar el primer encuentro ante su público, mientras San Pablo intentará sostener la serie hasta la revancha, donde históricamente muestra un rendimiento más sólido.

Otro de los focos estará puesto en Jonathan Calleri. El delantero argentino, actual capitán de San Pablo, volverá a La Bombonera después de su etapa como jugador de Boca y volverá a encontrarse con Arruabarrena, el entrenador que lo consolidó como titular durante su paso por el club.

El primer capítulo se disputará este martes. Más allá de las estadísticas, serán 180 minutos entre dos equipos que encuentran en la Copa Sudamericana una oportunidad concreta de avanzar hacia las instancias decisivas de la temporada.