La derrota de Independiente Rivadavia por 3-1 frente a River en el Monumental dejó una fuerte controversia alrededor del arbitraje. Daniel Vila, presidente del conjunto mendocino, cuestionó públicamente el desempeño de Nicolás Ramírez y sostuvo que sus decisiones perjudicaron a la Lepra durante el encuentro correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura.

"El árbitro es un bandido", expresó Vila al finalizar el partido. Además, afirmó que Ramírez "inclinó la cancha" y manifestó que no quiere que vuelva a dirigir a Independiente Rivadavia.

Las declaraciones corresponden a la evaluación del dirigente y no implican que haya existido un favorecimiento deliberado hacia River. Hasta el momento, no se conoció públicamente una respuesta de Ramírez a las acusaciones.

El malestar del presidente mendocino tiene como antecedente la final de la Copa Argentina 2025. En aquella oportunidad, Ramírez también fue el árbitro del encuentro en el que Independiente Rivadavia se consagró campeón ante Argentinos Juniors luego de igualar 2-2 y ganar la definición por penales.

La Lepra terminó aquella final con nueve jugadores por las expulsiones de Maximiliano Amarfil y Alejo Osella, mientras que el entrenador Alfredo Berti también fue expulsado. Vila volvió sobre aquel antecedente al analizar lo ocurrido ahora en el Monumental.

"Tenía la esperanza de que Ramírez se redimiera del papelón que hizo el año pasado en la Copa Argentina", señaló el dirigente, nuevamente dentro de una valoración personal sobre la actuación arbitral.

Por otro lado, el presidente también dirigió sus críticas hacia Federico Beligoy, responsable del arbitraje argentino. Vila utilizó términos similares para referirse al dirigente y profundizó su reclamo contra la conducción arbitral.

El partido tuvo distintas situaciones que generaron discusión. En el primer tiempo hubo una fuerte infracción de un futbolista de Independiente Rivadavia que terminó con tarjeta amarilla y fue revisada sin modificación de la sanción. Sobre el cierre, desde el conjunto mendocino reclamaron una posible segunda amarilla para Nicolás Otamendi.

El encuentro también tuvo un penal favorable a River sobre Ángel Correa, posteriormente convertido por Gonzalo Montiel. Las críticas generales de Vila al desempeño arbitral no constituyen, por sí mismas, evidencia de que hubiera existido una decisión intencional de beneficiar al conjunto local.

En este marco, la controversia podría continuar fuera de la cancha si Independiente Rivadavia realiza una presentación formal o si las autoridades arbitrales responden públicamente. Por ahora, la posición conocida es la del presidente de la Lepra, quien dejó en claro que pretende que Ramírez no vuelva a ser designado para encuentros de su equipo.