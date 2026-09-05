San Lorenzo y Talleres de Córdoba protagonizarán este sábado uno de los encuentros de la octava fecha del Torneo Clausura. El partido comenzará a las 19 en el estadio Pedro Bidegain y enfrentará a dos equipos que necesitan sumar para modificar su situación en la Zona A.

El árbitro será Fernando Echenique, acompañado por Sebastián Habib en el VAR. San Lorenzo informó oficialmente que el encuentro será televisado por TNT Sports, señal que también aparece consignada en diferentes medios deportivos. Talleres, sin embargo, publicó en su sitio institucional que la transmisión sería por ESPN Premium, por lo que existe una diferencia entre las informaciones disponibles.

El conjunto de Boedo llega con siete puntos después de sus primeras siete presentaciones. En la jornada anterior perdió 1-0 frente a Instituto en Córdoba, resultado tras el cual finalizó el ciclo de Néstor Gorosito. Para este compromiso, Walter Perazzo estará a cargo del equipo de manera interina, algo confirmado por la propia institución.

Además, la dirigencia mantiene conversaciones para concretar el regreso de Rubén Darío Insúa. Diferentes medios señalaron que existe un acuerdo de palabra y que restan aspectos formales, aunque hasta la previa del encuentro San Lorenzo no había comunicado oficialmente su designación. Por esa razón, su regreso debe considerarse todavía una versión no confirmada institucionalmente.

Talleres atraviesa una situación similar desde lo deportivo. El equipo cordobés suma cinco unidades y ocupa el último lugar de la Zona A. Viene de empatar sin goles frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, encuentro que marcó el cierre del ciclo de Jorge Sampaoli.

La principal novedad en el conjunto visitante será el debut de Omar De Felippe. Talleres confirmó oficialmente al entrenador durante la semana y el partido en el Bajo Flores será su primera presentación al frente del equipo.

En cuanto a las formaciones, todavía no fueron confirmadas oficialmente y existen diferencias entre las proyecciones difundidas durante las últimas horas. Por eso, los nombres que circulan deben considerarse equipos probables y pueden modificarse antes del inicio.

El encuentro tendrá incidencia directa sobre dos equipos ubicados en la parte baja de su grupo. San Lorenzo buscará aprovechar la localía para acercarse a los puestos de clasificación, mientras que Talleres intentará iniciar con un resultado positivo el ciclo de De Felippe. La confirmación de los once titulares llegará durante las horas previas al partido.