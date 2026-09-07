Los gobiernos de Santa Fe y Córdoba obtuvieron un financiamiento de US$ 65 millones del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional para avanzar con el Bloque D del Acueducto Biprovincial, la infraestructura que busca transportar agua proveniente del sistema del río Paraná hacia localidades de ambas provincias.

De acuerdo con la información difundida oficialmente, el crédito será asumido en partes iguales: Santa Fe y Córdoba tomarán US$ 32,5 millones cada una. El préstamo tendrá un plazo de 20 años, con cinco años de gracia y 15 años para la devolución del capital.

La tasa será variable y estará integrada por la SOFR, utilizada como referencia en los mercados internacionales, más 2,30 puntos porcentuales anuales. Según indicó el Gobierno provincial, al momento de aprobarse la operación esa combinación representaba una tasa del 6,27 % anual.

El financiamiento permitirá ejecutar una parte del denominado Bloque D. El proyecto contempla la construcción de la Estación de Bombeo 3, prevista en la zona de intersección de la Ruta Nacional 34 y la Ruta Provincial 64, además de 24,96 kilómetros de cañería troncal desde el final del Bloque C.

También se construirán los ramales 4, 4.1 y 4.2, destinados a abastecer a Colonia Belgrano, San Martín de las Escobas, Traill, Casas, Cañada Rosquín y Las Bandurrias, junto con sus respectivos centros de distribución.

Según las estimaciones oficiales, cuando este bloque esté terminado alcanzará a una población aproximada de 87.800 habitantes.

El primer tramo ya está en ejecución

Por otro lado, el Bloque A registra un avance informado del 25 %. Hasta el momento fueron instalados más de 4.600 metros de conductos, de los cuales unos 3.800 metros corresponden a la cañería troncal de agua tratada y otros 800 metros al sistema de agua cruda.

Este tramo incluye la toma sobre el río Coronda, la futura planta potabilizadora, 4.740 metros de cañería troncal, ramales de ingreso y el centro de distribución de Coronda. Su ejecución cuenta con un financiamiento de US$ 50 millones otorgado por el Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe.

La primera etapa general del proyecto apunta a transportar agua desde Coronda hasta San Francisco, Córdoba. De acuerdo con la planificación oficial, alcanzaría a 32 localidades santafesinas y 21 cordobesas, con más de 400.000 habitantes potencialmente beneficiados.

En este marco, el desarrollo de los distintos bloques dependerá de los procesos de contratación, financiamiento y ejecución correspondientes. Los efectos finales sobre el abastecimiento podrán evaluarse una vez que los tramos entren efectivamente en funcionamiento.