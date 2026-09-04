Martín Demichelis volvió a referirse a su etapa como entrenador de River, más de dos años después de su salida del club. Instalado nuevamente en Alemania y al frente del RB Leipzig, el cordobés realizó una autocrítica sobre aquel proceso, aunque evitó profundizar en los conflictos que rodearon sus últimos meses en Núñez. “Cometí errores”, reconoció al hacer referencia a su gestión.

El entrenador también dejó en claro que su vínculo afectivo con la institución permanece. Demichelis recordó que se formó futbolísticamente en River y sostuvo que continúa sintiéndose hincha. Además, explicó que debió hacerse cargo de una transición particular luego de la salida de Marcelo Gallardo y del progresivo recambio de varios futbolistas que habían sido protagonistas del ciclo anterior.

Su paso por el banco millonario comenzó a fines de 2022. En su primera temporada consiguió la Liga Profesional 2023 y el Trofeo de Campeones. Meses después sumó la Supercopa Argentina, para completar tres títulos oficiales como entrenador del club. Su despedida se produjo el 28 de julio de 2024, cuando River derrotó 1-0 a Sarmiento en el Monumental con un gol de Franco Mastantuono.

El tramo final de aquella etapa estuvo acompañado por cuestionamientos deportivos y por versiones sobre un deterioro de su relación con algunos integrantes del plantel. Distintos medios vincularon ese escenario con comentarios realizados por el técnico durante una conversación informal con periodistas. Sin embargo, Demichelis no desarrolló ahora ese episodio ni señaló públicamente que haya sido la causa de su salida, por lo que esa interpretación debe mantenerse como versión periodística no confirmada por el entrenador.

Por otro lado, el técnico explicó que sus principios futbolísticos no cambiaron sustancialmente desde sus primeros trabajos en las divisiones juveniles del Bayern Múnich. Según indicó, procura adaptar la metodología a la cultura de cada país y a las características de los futbolistas. En ese marco, consideró que la propuesta que intentó desarrollar en River tuvo períodos de buen funcionamiento.

Su presente ahora pasa por Alemania. Después de dirigir a Monterrey y Mallorca, asumió en junio en el RB Leipzig. El comienzo oficial incluyó un 6-0 ante Eintracht Trier por la Copa de Alemania y un 3-0 contra Borussia Mönchengladbach en la primera jornada de la Bundesliga.

Las nuevas declaraciones no representan un análisis detallado de las causas que provocaron su salida de River, pero sí constituyen una de las pocas autocríticas públicas realizadas por Demichelis desde aquel final. Su foco, mientras tanto, está puesto en consolidar su proyecto en Leipzig y trasladar al fútbol alemán los principios que viene utilizando desde el inicio de su carrera como entrenador.