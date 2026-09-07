Melincué: cuatro años de prisión por tenencia de marihuana

Un joven de 22 años domiciliado en Melincué fue condenado a cuatro años de prisión efectiva por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en una causa iniciada tras un allanamiento realizado durante abril de este año.

El condenado es Mariano Javier Vega, quien aceptó su responsabilidad en el hecho atribuido por la Fiscalía, la calificación legal y la pena acordada mediante un procedimiento abreviado impulsado por el fiscal Luis Lagioia.

La investigación tuvo uno de sus puntos centrales el 11 de abril de 2026, cuando se allanó una vivienda ubicada sobre calle Brown, entre Laprida y 25 de Mayo, en Melincué.

Según la acusación fiscal, dentro del inmueble fue encontrada una planta de cannabis sativa en estado de floración. Una vez deshojada, el material alcanzó un peso de 8.229 gramos.

Además, fueron secuestrados 17 frascos con flores de marihuana aptas para consumo, que totalizaron 443 gramos. En un galpón de la propiedad también se encontraron ramas de cannabis en proceso de secado, con un peso aproximado de 413 gramos, además de una pequeña cantidad de marihuana almacenada en una bolsa.

De acuerdo con los diferentes pesajes incorporados al expediente, el procedimiento permitió secuestrar más de nueve kilos de material relacionado con cannabis.

Dinero y otros elementos incorporados a la causa

Durante el allanamiento también fueron incautados $405.000 en efectivo, una balanza digital de precisión y teléfonos celulares que quedaron incorporados como elementos de interés para la investigación.

Según sostuvo la Fiscalía, el análisis de uno de los dispositivos permitió detectar conversaciones que estarían vinculadas con operaciones de comercialización de estupefacientes. Este punto forma parte de la prueba presentada por la acusación y fue utilizado para sostener que la droga no estaba destinada exclusivamente al consumo personal.

La causa terminó mediante un procedimiento abreviado

El acuerdo fue presentado por el fiscal Luis Lagioia y el abogado defensor particular Lucas Guillermo Wojtasik.

En este tipo de procedimiento, el acusado reconoce los hechos atribuidos y acepta tanto la calificación jurídica como la pena acordada entre Fiscalía y defensa. Posteriormente, el convenio debe ser sometido al correspondiente control judicial.

En este marco, Vega aceptó una condena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La resolución cierra la situación judicial del joven respecto de este hecho, mientras que otros aspectos derivados de la investigación y de las personas inicialmente vinculadas al procedimiento deberán resolverse de manera independiente si continúan bajo análisis judicial.