La Liga Venadense de Fútbol completó una nueva jornada con movimientos importantes tanto en la Primera División A como en la etapa decisiva de la B. Teodelina FBC mantuvo el liderazgo de la máxima categoría pese al empate sin goles ante Sportivo Sarmiento, mientras Unión y Cultura aprovechó su oportunidad y quedó apenas un punto por debajo.

El conjunto de Murphy derrotó 2-0 a Juventud Unida con goles de Benjamín Lacoste y Jerónimo San Torcuato. En tanto, Studebaker empató 1-1 como visitante ante Racing Club: Esteban Pereyra marcó para el local y Gonzalo Gaetán, de penal, convirtió para el equipo de Villa Cañás. Los resultados y goleadores fueron también informados en el relevamiento regional de la jornada.

Deportivo San Jorge consiguió uno de los resultados más amplios de la fecha al superar 3-0 a Sportivo Rivadavia con tantos de Patricio Escott, Luciano Ferreyra y Kevin Pérez. Jorge Newbery de Venado Tuerto, por su parte, venció 2-0 a Juventud Pueyrredón con goles de Bernardo Lorenzetti y Adrián Yagusieczko. General Belgrano-Atlético Elortondo y Peñarol-Sportivo Carmelense terminaron 0-0.

Así, Teodelina encabeza las posiciones con 41 puntos, seguido por Unión y Cultura con 40, Studebaker con 39 y Racing con 38. Pueyrredón suma 35 y Carmelense 33. Más atrás aparecen Jorge Newbery VT 30; San Martín 25; San Jorge 22; Atlético Elortondo y Rivadavia 21; Juventud Unida 20; General Belgrano 19; Sarmiento 18 y Peñarol 17.

La B también tuvo cambios

En la Zona Campeonato A, Sportivo María Teresa venció 1-0 a Belgrano FBC y Central Argentino hizo lo propio ante Nueva Era. Ambos quedaron con 7 puntos, seguidos por Belgrano con 3 y Nueva Era sin unidades.

En la Zona Campeonato B, Sportsman de Villa Cañás venció 1-0 como visitante a Centenario con gol de Thiago Figueroa y quedó primero con 5 puntos. Centenario tiene 4, Sancti Spíritu 3 y Ciudad Nueva 2.

En el Repechaje C, Jorge Newbery de Rufino venció 3-1 a Chapuy, Talleres superó 2-1 a Ben Hur y Matienzo goleó 6-1 a Avellaneda. Newbery y Matienzo lideran con 12 puntos.

En el Repechaje D, Independiente de Amenábar derrotó 4-1 a Náutico Melincué, Sacachispa venció 1-0 a Los Andes y Belgrano de Rufino goleó 4-0 a Independiente de Villa Cañás.

Lo que viene

En Primera A, la Fecha 23 tendrá Pueyrredón-Racing, Carmelense-Newbery VT, Juventud Unida-Peñarol, Atlético Elortondo-Unión y Cultura, Rivadavia-General Belgrano, Teodelina-San Jorge y San Martín-Sarmiento. Studebaker tendrá fecha libre.

En la B sobresalen Central Argentino-Sportivo María Teresa y Sancti Spíritu-Sportsman, mientras que en el Repechaje C habrá duelo de líderes entre Jorge Newbery de Rufino y Matienzo.