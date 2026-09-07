La quinta fecha del Torneo Clausura Pre-Federal 2026 de la Asociación Venadense de Básquet quedó completada este domingo con la victoria de Atlético Elortondo sobre Sportsman por 66-63 en Villa Cañás. El resultado confirmó además a Centenario como único líder e invicto después de cinco presentaciones.

El cierre de la jornada tuvo un partido equilibrado en el estadio de Sportsman. Atlético consiguió su segunda victoria consecutiva y llegó a siete puntos, mientras el conjunto dirigido por Enzo Guzmán quedó con cinco unidades producto de sus cinco derrotas.

Nicolás Galante encabezó la ofensiva local con 20 puntos, acompañado por Ismael Brahin, con 17, y Santiago Zalio Benko, con 15. En Atlético, Luciano Ravera y Martín Sánchez anotaron 14 cada uno, mientras Martín Mondino aportó 13.

Una de las diferencias estadísticas estuvo en el lanzamiento exterior y los rebotes. Atlético convirtió 12 triples sobre 31 intentos y capturó 42 rebotes, contra 8 triples y 30 rebotes de Sportsman. El local, por otro lado, perdió solamente ocho pelotas frente a las 17 del conjunto de Elortondo, pero no logró trasladar esa ventaja al marcador.

La actividad había comenzado el viernes. En Venado Tuerto, Centenario mantuvo su campaña perfecta al derrotar 78-71 a Atenas después de un suplementario. El encuentro había terminado igualado en 68 durante el tiempo regular. Farid Celador fue el máximo anotador del ganador con 19 puntos, seguido por Nicolás Rizzotti con 16 y Gaspar Ruiz con 15.

Además, Olimpia BBC se impuso 64-52 como visitante frente a Argentino de Firmat. Manuel Sagardía anotó 18 puntos y Bautista Bazzetti terminó con 17. En el local, Matías Camacho aportó 15. Una de las diferencias de la planilla apareció en los tiros libres: Olimpia terminó con 20 conversiones sobre 29 intentos, mientras Argentino lanzó solamente uno y lo convirtió.

Firmat FBC, por su parte, derrotó 54-50 a Club Ciudad en el Giocondo Semprini. Simón Sagardía fue el goleador con 18 puntos. Para Ciudad, Danilo Rivero convirtió 15 y Fernando Malvicci 14.

Con estos resultados, Centenario lidera con 10 puntos y registro 5-0. Olimpia suma 9; Firmat y Argentino, 8; Atenas y Atlético, 7; Ciudad, 6; y Sportsman, 5.