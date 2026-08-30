La Liga Venadense de Fútbol completó una nueva jornada que modificó la parte alta de la Primera División A y dejó abierta la lucha en las diferentes zonas de la B. Teodelina FBC aprovechó la fecha libre de Racing, goleó 5-2 a San Martín y quedó como único líder del campeonato con 40 puntos.

Studebaker también dio un paso importante. El conjunto de Villa Cañás derrotó 3-2 a Jorge Newbery de Venado Tuerto y llegó a 38 unidades, por lo que quedó como único escolta. Racing y Unión y Cultura aparecen inmediatamente detrás con 37.

La jornada también tuvo la victoria de Juventud Pueyrredón por 2-1 ante Peñarol, mientras que Unión y Cultura superó 1-0 como visitante a Sportivo Carmelense. Juventud Unida se quedó con el duelo de Santa Isabel al vencer 2-0 a General Belgrano.

Además, Atlético Elortondo y Deportivo San Jorge igualaron sin goles y Sportivo Rivadavia derrotó 1-0 a Sportivo Sarmiento.

Con estos resultados, Teodelina suma 40 puntos, Studebaker 38, Racing y Unión y Cultura 37 y Juventud Pueyrredón 35. La próxima fecha tendrá un cruce de incidencia directa en la pelea de arriba: Racing recibirá a Studebaker, mientras que Teodelina visitará a Sportivo Sarmiento.

En la Primera B también hubo actividad para los representantes de Villa Cañás. Sportsman empató 1-1 como visitante frente a Ciudad Nueva por la segunda fecha de la Zona Campeonato B. El Tren Blanco acumula dos unidades, al igual que Sportivo Sancti Spíritu, mientras que Centenario encabeza el grupo con cuatro puntos.

El próximo compromiso de Sportsman será precisamente ante Centenario, un encuentro que puede resultar importante en una zona donde solamente cuatro equipos compiten por quedarse con el primer puesto.

Por otro lado, Independiente de Villa Cañás consiguió una victoria como visitante al superar 3-1 a Náutico Melincué en la tercera jornada del Repechaje D. Con este resultado llegó a cuatro puntos y quedó detrás de Sacachispa e Independiente de Amenábar, que lideran con siete.

En el Repechaje C, Jorge Newbery de Rufino goleó 7-0 a Sportivo Avellaneda y Matienzo venció 4-0 a Sportivo Ben Hur. Ambos encabezan el grupo con nueve puntos.

La continuidad de la competencia tendrá varios enfrentamientos directos y puede volver a modificar tanto la lucha por los primeros lugares de la A como las posiciones de las zonas decisivas del ascenso.