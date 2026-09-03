Sportsman buscará su primer triunfo ante Atlético en Villa Cañás

La quinta fecha del Clausura Pre-Federal tendrá tres partidos el viernes y se cerrará el domingo en Villa Cañás. Centenario defenderá el liderazgo y Sportsman intentará cortar su racha de cuatro derrotas.
Deportes del Sur03/09/2026GASTON PAROLAGASTON PAROLA

El Torneo Clausura Pre-Federal 2026 de la Asociación Venadense de Básquet disputará este fin de semana su quinta fecha, con tres encuentros programados para el viernes 4 de septiembre y un cierre especial para Villa Cañás: Sportsman recibirá el domingo a Atlético Elortondo.

La jornada comenzará el viernes a las 21.30 con Argentino de Firmat-Olimpia BBC, Club Ciudad-Firmat FBC y Centenario-Deportivo Atenas. El domingo, desde las 20.30, Sportsman será local frente al conjunto de Elortondo.

Centenario llegará a esta fecha como único líder e invicto. El equipo venadense reúne 8 puntos después de ganar sus cuatro encuentros y viene de imponerse 65-60 sobre Olimpia en el clásico de la ciudad. Ese resultado le permitió despegarse de sus principales perseguidores.

Argentino y Olimpia, ambos con 7 unidades, protagonizarán uno de los encuentros con mayor incidencia sobre los primeros puestos. Los dos sufrieron su primera derrota en la jornada anterior: el conjunto firmatense cayó 76-60 frente a Atlético Elortondo, mientras que Olimpia perdió ante Centenario.

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Por otro lado, Club Ciudad recibirá a Firmat FBC en el Giocondo Semprini. Ciudad viene de conseguir su primera victoria al superar 68-61 a Sportsman y acumula 5 puntos. Firmat FBC suma 6 y llega después de derrotar 67-59 a Deportivo Atenas.

El restante encuentro del viernes tendrá al líder como protagonista. Centenario recibirá a Atenas, que registra dos triunfos y dos derrotas y suma 6 unidades.

La atención regional se trasladará el domingo a Villa Cañás. Sportsman recibirá a Atlético Elortondo desde las 20.30 en busca de su primera victoria en el campeonato. El equipo cañaseño perdió sus cuatro presentaciones y tiene 4 puntos, aunque en su última actuación se mantuvo en partido hasta el cierre frente a Ciudad.

Atlético, en tanto, llega después de cortar una serie de tres derrotas. Su primer triunfo fue ante Argentino por 76-60, con 18 puntos de Luciano Ravera y 16 de Emiliano Joya.

Asociacion Basquet VenadenseCentenario ganó el clásico y quedó solo en la punta

Programación — Fecha 5

Viernes 4 de septiembre — 21.30

  • Argentino vs. Olimpia BBC
  • Club Ciudad vs. Firmat FBC
  • Centenario vs. Deportivo Atenas

Domingo 6 de septiembre — 20.30

  • Sportsman vs. Atlético Elortondo

La quinta jornada permitirá observar si Centenario sostiene su campaña perfecta y cómo queda configurado el grupo de perseguidores. Para Sportsman, además, será una nueva oportunidad como local para conseguir su primera victoria del Clausura.

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