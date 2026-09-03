Sportivo Rivadavia sufrió su primera derrota en el Torneo Regional Federal Amateur 2026. El conjunto de Venado Tuerto perdió este miércoles por 2 a 0 frente a Los Andes de Alcorta, en el estadio “Pichino” Salvatori, por la segunda fecha de la Zona 4 de la Región Litoral Sur.

Después del triunfo conseguido en el debut frente a Studebaker de Villa Cañás, la V Azulada afrontaba su primera presentación como visitante. El resultado dejó al equipo venadense con tres puntos luego de sus primeros dos compromisos. Diario La Guía también registró la caída y confirmó que Rivadavia quedará libre en la próxima jornada.

El partido comenzó con Rivadavia intentando instalarse en campo rival, pero Los Andes encontró rápidamente la apertura del marcador. A los seis minutos, Beli cruzó a Nicolás Riguetto cuando ingresaba al área y el árbitro Salinas sancionó penal. Un minuto después, el propio delantero ejecutó con zurda y estableció el 1-0.

Con la ventaja del local, Rivadavia buscó asumir el control de la pelota y generar juego por los costados. Sin embargo, no consiguió traducir esa búsqueda en situaciones claras dentro del área.

En el segundo tiempo, el equipo venadense adelantó sus líneas. Una de sus aproximaciones más claras llegó a partir de un envío de Darío Puerto que Brian Almara estuvo cerca de conectar.

En la acción siguiente, Los Andes respondió de contraataque. Joan Sneider Moreno avanzó por izquierda y la jugada terminó con Emiliano Bava dentro del área. El futbolista local definió ante Elías Oro y marcó el 2-0 a los 19 minutos.

A partir de allí, Rivadavia quedó obligado a asumir mayores riesgos. Buscó el descuento, aunque no consiguió encontrar precisión en los metros finales. Por otro lado, Los Andes aprovechó los espacios generados por el adelantamiento visitante y estuvo cerca del tercero en una definición de Zancocchia que terminó en el travesaño.

Según la crónica original, el equipo de Alcorta utilizó una formación alternativa para su debut en el Regional. Al no contar con una segunda fuente que permita corroborarlo, ese dato debe considerarse una versión no confirmada.

El resultado modificó el panorama inmediato del grupo. Rivadavia suma una victoria y una derrota, mientras Los Andes consiguió sus primeros tres puntos en su estreno. El antecedente del certamen establecía que la Zona 4 está integrada únicamente por Rivadavia, Studebaker y Los Andes, con partidos de ida y vuelta.

En la próxima jornada, Sportivo Rivadavia tendrá fecha libre. La actividad continuará con Studebaker recibiendo a Los Andes, un resultado que comenzará a ordenar las posiciones de un grupo corto en el que cada punto tendrá incidencia directa sobre la clasificación.