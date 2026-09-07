El Gobierno de Santa Fe mantiene tres frentes de obra activos sobre la Ruta Nacional A012, un corredor utilizado para el transporte de cargas y la conexión con el complejo portuario del Gran Rosario. Los trabajos comenzaron luego de que Nación cediera a la Provincia, por un período de 20 años, la administración, el mantenimiento y la ejecución de intervenciones sobre la traza.

Actualmente las tareas se concentran en los ramales que vinculan la A012 con la autopista Buenos Aires-Rosario, en la intersección con la Ruta Nacional 34, en cercanías de Ibarlucea, y en el cruce con la Ruta Nacional 9, a la altura de Roldán.

Durante una recorrida por los sectores intervenidos, el ministro de Obras Públicas santafesino, Lisandro Enrico, informó que se prevé habilitar otros dos frentes en los próximos días. Además, anticipó que uno de los próximos puntos de trabajo será el enlace con la Ruta Nacional 33.

El convenio que permitió la intervención provincial fue firmado el 22 de julio por el gobernador Maximiliano Pullaro y el jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli. Un día después comenzaron los primeros trabajos. La Provincia informó una inversión de $4.300 millones destinada a la recuperación del corredor.

Según indicó Enrico, cuando Santa Fe asumió la administración la traza presentaba baches, descalces y problemas de conservación. Esa descripción corresponde a la evaluación realizada por las autoridades provinciales. En este marco, la intervención busca recuperar progresivamente distintos puntos considerados prioritarios.

Por otro lado, la Dirección Provincial de Vialidad proyecta al menos siete sectores adicionales para lo que resta de 2026 y los primeros meses de 2027. Entre ellos figura un tramo de 200 metros frente a la planta de General Motors, 4.650 metros entre la Ruta Provincial 18 y la Ruta Nacional 9 y otros 9.800 metros entre Roldán y Esteban Echeverría.

La planificación también contempla sectores comprendidos entre la Ruta Nacional 34 y el Camino de la Cremería, la zona de Ricardone, el trayecto entre la Ruta Provincial 25 y la autopista Rosario-Santa Fe, el cruce con esa autopista y la conexión hasta la Ruta Nacional 11.

La A012 cumple una función logística relevante porque vincula rutas nacionales, autopistas y accesos hacia los puertos de Rosario, San Lorenzo y Timbúes. Por esa razón, las condiciones de circulación tienen incidencia directa tanto sobre el tránsito pesado como sobre las localidades atravesadas por el corredor.

Además, el Gobierno provincial informó que entre 2024 y 2025 fueron reparados alrededor de 1.500 kilómetros de rutas santafesinas mediante distintos contratos. La continuidad de las obras sobre la A012 dependerá ahora del cronograma anunciado por Vialidad y de la incorporación de los nuevos frentes previstos.