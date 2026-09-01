Un hombre de 30 años fue condenado a 16 años de prisión por un caso de abuso sexual ocurrido en Venado Tuerto. La sentencia fue dictada por la jueza Paula Borrello luego del juicio oral en el que intervino la Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación.

El condenado fue identificado como Kevin Esteban Pérez, quien recibió la pena por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda. La fiscal Florencia Schiappa Pietra estuvo a cargo de la acusación y había solicitado esa condena durante los alegatos.

Según indicaron desde la Fiscalía, Pérez era allegado al entorno familiar de la víctima y quedaba a cargo de su cuidado en distintas oportunidades. En ese marco, la acusación sostuvo que los abusos ocurrieron en la vivienda de la niña.

Además, la representante del MPA señaló que la víctima era una niña que cursaba los primeros años de la escuela primaria al momento de los hechos. Según la Fiscalía, por su edad no se encontraba en condiciones de consentir prácticas sexuales.

La investigación se inició luego de una denuncia realizada por la madre de la víctima. De acuerdo con la información difundida por la acusación, el episodio que derivó en la intervención policial ocurrió cuando Pérez protagonizaba disturbios frente al domicilio de la niña debido a que no le permitían ingresar al lugar.

A partir de esa situación comenzó el proceso judicial que finalmente llegó a juicio oral. Durante esa instancia, la Fiscalía presentó sus argumentos y solicitó una pena de 16 años de prisión, medida que finalmente fue confirmada por la jueza interviniente.

La resolución judicial estableció la responsabilidad penal del acusado y determinó la pena correspondiente por el delito imputado. La información difundida no incluye detalles sobre la estrategia de la defensa ni otros aspectos del fallo completo.

El caso se suma a otras investigaciones judiciales vinculadas a delitos contra la integridad sexual que son abordadas por los tribunales de la región.