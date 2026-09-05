Bomberos Voluntarios de Teodelina intervinieron durante la madrugada de este sábado 5 de septiembre en un incendio vehicular registrado sobre la Ruta Provincial N.º 94, a la altura del kilómetro 15.

Según el parte oficial difundido por la institución, la emergencia fue comunicada a las 05:49 y motivó el desplazamiento de tres unidades hacia el sector señalado.

Al arribar al lugar, los bomberos constataron que un vehículo tipo sedán se encontraba en fase de libre combustión, una situación en la que las llamas se desarrollan de manera generalizada sobre los materiales combustibles del rodado.

Ante ese escenario, el personal inició las tareas necesarias para controlar y extinguir el fuego.

De acuerdo con la información proporcionada por Bomberos de Teodelina, una vez sofocadas las llamas se realizaron trabajos de enfriamiento sobre el automóvil para reducir la temperatura y evitar una posible reactivación del foco ígneo.

Para atender la emergencia fueron movilizadas las unidades identificadas como 08, 10 y 11.

El comunicado institucional no brindó información acerca de las circunstancias previas al incendio ni indicó cuáles podrían haber sido las causas que originaron el fuego. Tampoco se especificó si el vehículo se encontraba circulando por la ruta, estaba detenido al momento de iniciarse las llamas o había sufrido previamente algún inconveniente mecánico.

Por otro lado, el reporte difundido durante la mañana tampoco menciona personas heridas, ocupantes del automóvil ni eventuales intervenciones de servicios sanitarios o fuerzas policiales. Ante la ausencia de esos datos, no corresponde establecer si hubo personas afectadas por el episodio.

La Ruta Provincial 94 constituye uno de los principales corredores del sur santafesino y comunica, entre otras localidades, Teodelina, Villa Cañás y Santa Isabel.

La intervención quedó concentrada, de acuerdo con el reporte conocido hasta el momento, en la extinción del incendio y el posterior enfriamiento del vehículo.

Las causas que provocaron el siniestro y las condiciones en las que comenzó el fuego no fueron informadas oficialmente.