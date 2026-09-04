La NBA aplicó una serie de sanciones a Los Angeles Clippers luego de concluir una investigación por violaciones a las normas destinadas a evitar la elusión del límite salarial. La medida incluye una multa de 30 millones de dólares, la pérdida de cinco selecciones de primera ronda del Draft y suspensiones para algunos de los principales directivos de la franquicia.

De acuerdo con la resolución de la liga, los Clippers perderán sus elecciones de primera ronda correspondientes a 2029, 2030, 2031, 2032 y 2033. Además, el propietario Steve Ballmer fue suspendido de todas las actividades del equipo y de la NBA durante un año.

La investigación fue realizada por el estudio Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. Según las conclusiones adoptadas por la NBA, integrantes de la organización promovieron oportunidades de ingresos para Leonard con empresas que mantenían relaciones comerciales con el equipo, entre ellas Aspiration Partners, Boingo Wireless, Daktronics y Lockton Insurance. También se estableció que se pagaron determinados gastos personales vinculados con el jugador y sus representantes.

Las sanciones alcanzaron además a la estructura dirigencial. Gillian Zucker, presidenta de Operaciones Comerciales, fue suspendida sin sueldo durante un año, mientras que Lawrence Frank, presidente de Operaciones de Básquetbol, recibió una suspensión de seis meses.

Por otro lado, Leonard no fue suspendido deportivamente, aunque deberá pagar una multa de 700.000 dólares. La NBA determinó que, a través de la actuación de su entonces representante comercial Dennis Robertson, se ejercieron presiones para obtener oportunidades económicas fuera de la cancha. Robertson quedó inhabilitado durante cinco años para realizar negocios vinculados con franquicias de la liga.

Los Clippers rechazaron las conclusiones. La franquicia sostuvo que la investigación fue sesgada y cuestionó el procedimiento utilizado. Leonard, en tanto, señaló que firmó tanto su contrato deportivo como los acuerdos comerciales de buena fe y aseguró que desconocía cualquier intención de eludir el límite salarial.

La postura de la NBA es diferente. Adam Silver sostuvo que las infracciones afectaron un componente central del sistema de compensación establecido por convenio colectivo. Además, la liga y la Asociación Nacional de Jugadores (NBPA) informaron que las sanciones son definitivas y vinculantes.

En este marco, el impacto excede la multa económica. La pérdida de cinco primeras rondas condicionará la planificación deportiva de los Clippers durante varios años, mientras la organización quedará sometida a un programa especial de cumplimiento y monitoreo de la NBA durante cinco temporadas.