La localidad de Bombal sumó 28 nuevos ejemplares a sus espacios públicos durante una jornada realizada en el marco de la tercera edición del programa “Un Niño, Un Árbol”, una iniciativa impulsada por la Comuna para vincular a las familias con las políticas locales de forestación y cuidado ambiental.

La actividad fue organizada por el Área de Medio Ambiente de la administración comunal, bajo la gestión de Carlos Gabbi, junto al ingeniero agrónomo Luis Vignaroli. Según la información difundida, durante esta intervención fueron plantados 14 robles y 14 aguaribayes.

Una de las características del programa es que cada árbol queda apadrinado por un niño o niña de la localidad que previamente se inscribe para participar. De esta manera, la propuesta busca generar un vínculo entre los nuevos ejemplares y las familias, además de incorporar una instancia de educación y responsabilidad ambiental.

La actividad se desarrolló en el marco del Día Nacional del Árbol y representó la tercera edición de “Un Niño, Un Árbol” en Bombal.

Desde la Comuna señalaron que esta acción forma parte de un trabajo de forestación más amplio desarrollado durante 2026. En ese sentido, indicaron que cerca de 120 árboles fueron incorporados durante el año al denominado Bosque del Centenario, con la finalidad de incrementar la masa arbórea del espacio.

La publicación original sostiene que, sumadas las diferentes intervenciones, Bombal alcanzó alrededor de 150 árboles plantados durante el año. Sin embargo, el detalle difundido menciona 28 ejemplares correspondientes a esta jornada y “cerca de 120” colocados anteriormente en el Bosque del Centenario. Por esa razón, el total exacto de 150 debe considerarse una cifra informada por la fuente, aunque no puede comprobarse matemáticamente con precisión a partir de los datos publicados.

Más allá de esa diferencia, la información disponible confirma la continuidad de las tareas de forestación y la incorporación de nuevos ejemplares en distintos espacios de la localidad.

Por otro lado, el formato del programa incorpora a vecinos desde edades tempranas y suma una dimensión comunitaria al mantenimiento del arbolado. La continuidad de la iniciativa dependerá de nuevas convocatorias y de las futuras acciones que determine el Área de Medio Ambiente.