Un hombre de 54 años fue detenido en Murphy luego de que personal policial constatara durante un control vehicular que tenía un pedido de captura activo desde 2018, vinculado a una causa por infracción a la Ley 23.737.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Subcomisaría 10ª en la intersección de las calles Félix Baracco y Caseros, donde los agentes detuvieron la marcha de un automóvil Chevrolet Meriva en el marco de tareas preventivas.

En el vehículo viajaban tres personas. Como parte del operativo, los policías solicitaron la documentación y procedieron a identificar a cada uno de los ocupantes.

Al consultar los datos filiatorios en los sistemas correspondientes, los efectivos detectaron que sobre uno de los hombres, de 54 años, figuraba una medida restrictiva vigente.

A partir de esa información se realizaron nuevas consultas con las autoridades judiciales. Según lo informado oficialmente, el Tribunal Oral Federal N° 1 de Rosario confirmó que sobre el hombre pesaba además un pedido de captura activo desde el año 2018.

El requerimiento está relacionado con una causa iniciada por una presunta infracción a la Ley 23.737. La información difundida hasta el momento no precisa los hechos específicos investigados ni la situación procesal que dio origen a la orden judicial.

Por ese motivo, no corresponde atribuir al detenido responsabilidades penales distintas de las que eventualmente hayan sido establecidas por la Justicia. Tampoco fueron informados públicamente su identidad ni otros detalles de la causa federal.

Una vez confirmado el requerimiento judicial y cumplimentados los trámites correspondientes, el hombre fue trasladado desde Murphy hasta la Alcaidía Departamental de Melincué.

Allí quedó alojado y a disposición de la autoridad judicial competente, que deberá determinar los próximos pasos en relación con el pedido de captura que permanecía vigente.

El procedimiento vuelve a poner en evidencia la función de los controles preventivos y de las consultas de antecedentes que realizan las fuerzas de seguridad durante la identificación de personas y vehículos.

Por otro lado, hasta el momento no se informó que los otros dos ocupantes del Chevrolet Meriva hayan quedado vinculados a alguna actuación judicial como consecuencia del operativo.

Se aguarda ahora la intervención del tribunal federal para definir la situación del detenido y las actuaciones correspondientes dentro de la causa que originó el requerimiento judicial.