La Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe aprobó, según informó el legislador Leo Calaianov, un proyecto para solicitar al Gobierno nacional información detallada sobre la administración de los recursos del Sistema Vial Integrado (SisVial), fondo destinado al financiamiento de infraestructura vial nacional.

La iniciativa apunta a conocer cuánto dinero ingresó al sistema, qué porcentaje fue efectivamente destinado a obras y cuál es el destino de los recursos que permanecen acumulados.

El planteo se apoya en datos correspondientes a 2024, 2025 y los primeros cinco meses de 2026. Durante ese período, el SisVial registró ingresos por $1.503.252 millones, mientras que $394.406 millones fueron aplicados a obras viales, alrededor del 26,2% del total. Los números coinciden con documentación difundida durante agosto sobre la administración del fideicomiso.

Al 31 de mayo, además, la cartera de inversiones financieras alcanzaba aproximadamente $1.001.018 millones, entre títulos públicos y plazos fijos. A esa cifra se sumaban $37.761 millones disponibles en la cuenta corriente del fideicomiso.

“Hay una pregunta muy sencilla: ¿qué pasa con la plata que los santafesinos pagamos cada vez que cargamos combustible?”, expresó Calaianov. El diputado sostuvo que no se solicitan nuevos recursos sino información sobre fondos ya recaudados y destinados legalmente a infraestructura vial.

El legislador vinculó el reclamo con las condiciones de las rutas nacionales que atraviesan Santa Fe, especialmente las rutas 7, 8 y 33 en General López. El deterioro de esos corredores derivó en una acción judicial contra Vialidad Nacional y posteriormente en una orden de reparación integral.

Por otro lado, el Gobierno nacional viene defendiendo su política sobre los recursos viales. El vocero presidencial Adrián Ravier sostuvo que una parte de lo recaudado llega a Vialidad y otra queda bajo administración de Economía. Días después afirmó que el Gobierno cumple con las partidas establecidas en el Presupuesto y señaló que el dinero no ejecutado se encuentra invertido para evitar que pierda valor. Además, Casa Rosada impulsa un esquema de mayor participación privada mediante concesiones.

El proyecto santafesino solicita información sobre recaudación y transferencias, niveles de ejecución, obras financiadas en Santa Fe, trabajos paralizados, destino futuro de los recursos acumulados y posibles auditorías sobre el fideicomiso.

La discusión continuará ahora sobre dos cuestiones: cuánto de los recursos acumulados terminará efectivamente aplicado a infraestructura y qué obras nacionales podrán ejecutarse o retomarse en territorio santafesino.