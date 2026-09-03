Rosario Central y Newell's volverán a encontrarse este domingo 6 de septiembre, desde las 14.45, en una nueva edición del clásico rosarino. El partido se disputará en el Gigante de Arroyito, corresponderá a la octava fecha del Torneo Clausura 2026 y tendrá transmisión televisiva de TNT Sports Premium.

El cruce será uno de los interzonales de la jornada: Central integra el Grupo B y Newell's compite en el Grupo A. Yael Falcón Pérez será el árbitro principal, acompañado por Miguel Savorani y Pablo González como asistentes. Lucas Novelli estará a cargo del VAR y Gastón Suárez será el AVAR.

Cómo llegan Central y Newell's

El equipo dirigido por Jorge Almirón buscará recuperarse después de la derrota por 2-1 frente a Gimnasia de La Plata en el mismo Gigante de Arroyito. Además, Central quedó recientemente eliminado de la Copa Libertadores y acumula tres presentaciones sin victorias entre las distintas competencias.

Newell's, conducido por Frank Darío Kudelka, llega con una serie diferente. El conjunto rojinegro igualó 0-0 frente a Estudiantes en La Plata y alcanzó su tercer partido consecutivo sin perder. El clásico aparece también como la posibilidad de interrumpir una secuencia de resultados adversos ante su rival de ciudad.

Entre los nombres a seguir en Central aparece Ángel Di María, protagonista además del último enfrentamiento entre ambos. También forman parte de las principales alternativas del conjunto local Jaminton Campaz y Franco Ibarra. En Newell's, Matías Cóccaro y Walter Mazzantti son algunas de las referencias ofensivas.

Central domina los últimos antecedentes

El antecedente más cercano se produjo el 1° de marzo de este año, cuando Rosario Central ganó 2-0 en el estadio Marcelo Bielsa. Di María abrió el marcador y Enzo Copetti convirtió el segundo tanto. Fue el sexto triunfo consecutivo del Canalla en el clásico.

Además, los registros históricos muestran una ventaja general de Central, aunque las cifras varían según qué competencias y etapas se incorporen al recuento. Las estadísticas amplias publicadas después del último encuentro ubican al Canalla con 99 victorias contra 77 de Newell's y 103 empates, sin contabilizar dentro de esos resultados dos partidos que fueron dados por perdidos a ambos clubes.

En este marco, el domingo volverán a medirse dos equipos que atraviesan situaciones diferentes, pero con el clásico como objetivo inmediato antes de continuar sus respectivos recorridos por el Clausura.