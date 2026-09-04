Marcos “Chino” Maidana y Adrien Broner volvieron a compartir escena casi 13 años después del combate que marcó un punto importante en las carreras de ambos. Esta vez no hubo un título mundial en juego: el encuentro se produjo durante una transmisión en la plataforma Kick, con bromas, recuerdos de aquella pelea y una breve participación sobre un ring.

Uno de los momentos de la emisión tuvo a ambos participando de una competencia informal con bebidas. Maidana se impuso y Broner hizo referencia inmediatamente a la derrota que había sufrido frente al argentino en diciembre de 2013.

Además, el santafesino volvió a colocarse los guantes y realizó algunos movimientos sobre un cuadrilátero instalado para la transmisión. La aparición permitió volver a observar al ex campeón mundial dentro de un ring, aunque no supone un regreso formal a la actividad profesional.

En ese punto existe una precisión importante respecto de algunas publicaciones difundidas en las últimas horas: la última pelea profesional de Maidana no fue en 2013. El argentino cerró su carrera el 13 de septiembre de 2014, cuando perdió por decisión unánime ante Floyd Mayweather Jr. en el MGM Grand de Las Vegas.

Precisamente Mayweather terminó convirtiéndose en otro de los protagonistas del reencuentro. Durante una videollamada, Maidana volvió sobre una historia que permanece discutida desde su segunda pelea. “Tengo tu diente, Floyd”, le dijo.

La frase remite al tercer round de aquella revancha, cuando una derecha de Maidana impactó sobre Mayweather y las imágenes mostraron un pequeño objeto saliendo de su boca. El estadounidense negó posteriormente haber perdido una pieza dental, mientras que el argentino sostuvo la versión contraria. Por lo tanto, que realmente haya sido un diente continúa siendo una versión no confirmada.

El antecedente entre Maidana y Broner se remonta al 14 de diciembre de 2013. En San Antonio, el argentino derribó dos veces al estadounidense y se impuso por decisión unánime con tarjetas de 115-110, 117-109 y 116-109. Fue la primera derrota profesional de Broner y el triunfo que posteriormente llevó al santafesino a enfrentar dos veces a Mayweather.

Por otro lado, Broner deslizó durante el encuentro la posibilidad de volver a enfrentar a Maidana y mencionó que podría tratarse del último combate de su trayectoria. Hasta el momento, sin embargo, no existe anuncio oficial ni una negociación confirmada para una revancha.

El reencuentro ocurrió pocas semanas después de que Maidana fuera incorporado al Salón de la Fama del Boxeo de Nevada como integrante de la Clase 2026, reconocimiento recibido en Las Vegas por su trayectoria.