El Gobierno de Santa Fe concretó una serie de actividades en Hughes y Wheelwright, departamento General López, que incluyeron la entrega de 43 escrituras de viviendas sociales y la inauguración de mejoras en el sistema de provisión de agua potable de Wheelwright.

La recorrida estuvo encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro, acompañado por el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, la senadora provincial Leticia Di Gregorio y autoridades de ambas localidades.

En Hughes, junto al presidente comunal Mauricio Donati, se entregaron 26 escrituras a familias que habían completado el proceso para obtener el título definitivo de sus viviendas. En algunos casos, según la información difundida durante la actividad, la documentación era esperada desde hacía varias décadas.

La agenda continuó en Wheelwright, donde las autoridades fueron recibidas por la presidenta comunal Julia Bertone. Allí se otorgaron otras 17 escrituras, con lo que el total de títulos entregados durante la jornada llegó a 43.

La entrega se realizó dentro del programa provincial de regularización dominial de viviendas sociales. El Gobierno santafesino informó que este mecanismo busca completar jurídicamente el proceso iniciado con la adjudicación de las unidades y otorgar a cada familia la titularidad definitiva de su propiedad.

Mejoras para el servicio de agua

Posteriormente se inauguraron trabajos en el sistema de provisión de agua potable de Wheelwright, ejecutados con financiamiento provincial y una inversión superior a los 180 millones de pesos. La información difundida por Di Gregorio precisó el monto en $188,702 millones.

La intervención incluyó infraestructura destinada a mejorar la captación, almacenamiento y presurización del agua. Además, las autoridades señalaron que los trabajos tendrán incidencia directa sobre los barrios Pueblo Nuevo y 30 de Octubre, además de fortalecer el funcionamiento general de la red.

Según explicó Di Gregorio, el objetivo es lograr una presión más estable y reducir las posibilidades de interrupciones en el abastecimiento. La legisladora señaló además que este tipo de inversiones busca preparar la infraestructura para acompañar el crecimiento de las localidades.

“Son obras y decisiones que resuelven necesidades actuales, pero que también permiten que nuestras localidades puedan seguir creciendo con mejores servicios”, expresó la senadora.

Por otro lado, Pullaro vinculó la intervención con la política provincial de inversión en obra pública y sostuvo durante la recorrida que ese tipo de infraestructura también tiene impacto sobre la actividad económica y el empleo.

La jornada dejó así dos ejes concretos para Hughes y Wheelwright: la regularización definitiva de la situación dominial de 43 familias y una intervención destinada a reforzar un servicio básico para los vecinos de Wheelwright.