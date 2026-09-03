Firmat incorporó nuevo equipamiento destinado al Consorcio GIRSU Microregión 5A, con el objetivo de mejorar la logística y el tratamiento de los residuos sólidos urbanos de las localidades que forman parte del esquema regional.

La presentación se realizó en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos y contó con la participación del ministro de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Enrique Estévez, y del intendente de Firmat y presidente del consorcio, Leonel Maximino.

Entre los equipos incorporados se encuentra una retroexcavadora sobre orugas y un sistema de traslado mediante camión y bateas Roll-Off. Este último permitirá que los contenedores permanezcan en las localidades durante el período necesario para su carga y luego sean transportados hasta el centro de disposición final.

Según explicó Estévez durante la actividad, la intención provincial es reducir uno de los principales costos operativos del esquema regional: el transporte de los residuos entre cada localidad y el complejo ambiental ubicado en Firmat. Región 360 informó que el funcionario estimó la inversión en una cifra cercana a los $450 millones.

Los antecedentes administrativos permiten dimensionar el proyecto. En febrero de este año, el Consorcio publicó dos licitaciones: una por $233.824.275 para la provisión del sistema hidráulico Roll-Off, bateas de 30 metros cúbicos y trabajos sobre el camión; y otra por $175.695.000 para una retroexcavadora sobre orugas de 14 toneladas. Esos valores correspondían a presupuestos oficiales y no necesariamente al costo final de adquisición.

Además, el equipamiento forma parte de un proceso más amplio de intervención en el complejo. Durante 2025, el Gobierno santafesino había avanzado con una nueva celda de disposición final, mejoras sobre la existente y tareas de monitoreo ambiental.

El Consorcio GIRSU Microregión 5A reúne a diferentes municipios y comunas y busca concentrar regionalmente determinadas etapas del tratamiento y disposición final. Este modelo apunta a que localidades de menor escala puedan compartir infraestructura y costos que difícilmente podrían afrontar de manera individual.

Durante el acto, las autoridades locales y provinciales destacaron la continuidad del proyecto y el trabajo conjunto entre los distintos gobiernos. Esas expresiones forman parte de la valoración institucional de la iniciativa.

El próximo desafío será determinar qué impacto tendrá el nuevo equipamiento sobre los costos de transporte, los tiempos de operación y el volumen de residuos tratados. Esos indicadores permitirán evaluar con mayor precisión los resultados de la inversión y la evolución del sistema regional.