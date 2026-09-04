Sony Interactive Entertainment presentó una nueva colección de edición limitada para PlayStation 5 inspirada en Marvel’s Wolverine, el próximo videojuego desarrollado por Insomniac Games. La propuesta incluye una PS5 Digital Edition, controles inalámbricos DualSense y diferentes cubiertas para las consolas PS5 y PS5 Pro.

El producto principal es la PlayStation 5 Digital Edition – Marvel’s Wolverine Battle Yellow Limited Edition Bundle. El paquete incorpora una consola de color amarillo y negro, un DualSense con el mismo diseño y un código para descargar el juego completo. El aspecto toma elementos del traje Battle Reborn utilizado por Wolverine y suma las características marcas de sus garras sobre la carcasa.

La compañía confirmó además que el DualSense Battle Yellow podrá adquirirse por separado. Para quienes ya tengan una PS5 Slim o PS5 Pro también habrá cubiertas especiales con el mismo concepto gráfico.

Por otro lado, la PS5 Pro contará con una segunda alternativa denominada Marvel’s Wolverine Adamantium Limited Edition. En este caso, las cubiertas utilizan un acabado metálico inspirado en el material que recubre el esqueleto y las garras de Logan. La propuesta se completa con un DualSense Adamantium que mantiene esa misma estética.

Parte del concepto visual fue desarrollado junto al artista gráfico escocés Jock, quien también colaboró con el arte principal del videojuego. Según explicó PlayStation, el objetivo fue trasladar al hardware parte de la identidad visual utilizada para representar al personaje en esta nueva producción de Insomniac Games.

Las reservas comenzaron el 19 de agosto. En Estados Unidos, el paquete de PS5 Digital Edition tiene un precio sugerido de 649,99 dólares, mientras que los controles DualSense fueron anunciados a 84,99 dólares y las cubiertas a 74,99 dólares. Esos valores corresponden a mercados internacionales y no representan precios oficiales para Argentina.

En Latinoamérica, PlayStation informó que la colección estará disponible en cantidades limitadas en México desde el 15 de septiembre y anticipó que llegará posteriormente a otros países de la región. Hasta el momento, la publicación oficial no establece una fecha específica ni precios para Argentina.

El lanzamiento coincidirá con la llegada de Marvel’s Wolverine a PS5, prevista también para el 15 de septiembre. La producción está a cargo de Insomniac Games, estudio responsable de la saga Marvel’s Spider-Man para PlayStation.



