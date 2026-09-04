Guillermo Barros Schelotto recibió una sanción del Tribunal de Disciplina luego de haber sido expulsado durante el empate 1-1 de Vélez frente a Deportivo Riestra, correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura 2026.

Según el fallo difundido tras la reunión del organismo disciplinario, al entrenador del Fortín se lo sancionó con “un partido o multa en v.e. 21”, equivalente a $1.050.000. La resolución está encuadrada en el artículo 13, inciso 1.c, del Código Disciplinario.

El detalle resulta relevante porque algunos medios informaron que Barros Schelotto deberá cumplir una fecha de suspensión y, además, abonar la multa. Sin embargo, el texto del fallo reproducido públicamente utiliza la palabra “o”, por lo que las medidas aparecen formuladas como alternativas y no necesariamente acumulativas.

La expulsión ocurrió después del primer gol de Deportivo Riestra, convertido por Tomás González. Barros Schelotto protestó una supuesta posición adelantada y Nazareno Arasa interpretó que los gestos y expresiones del entrenador estaban dirigidos hacia él. El técnico explicó posteriormente que se había tratado de “un insulto al aire”.

El partido sumó otro episodio sobre el cierre. Con el marcador 1-1, Vélez convirtió un gol que podía significar la victoria, pero Diego Ceballos llamó a Arasa desde el VAR para revisar una infracción previa. Después de observar la jugada, el árbitro anuló el tanto.

Finalizado el encuentro, Barros Schelotto cuestionó públicamente tanto a Arasa como a Ceballos y manifestó que no deberían volver a dirigir partidos de Vélez. Horas después, la Dirección Nacional de Arbitraje de la AFA informó que ambos serían apartados de las designaciones mientras se evaluaba su actuación.

Por otro lado, Vélez viene de quedar eliminado de la Copa Argentina frente a Boca y rápidamente deberá volver a competir por el campeonato local.

El próximo compromiso será este sábado 5 de septiembre, desde las 21.15, cuando reciba a Estudiantes de La Plata en el estadio José Amalfitani por la octava fecha del Clausura.