Firmat puso en marcha este viernes 4 de septiembre el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) 107, luego de la firma de un convenio de reciprocidad entre el Ministerio de Salud de Santa Fe y la Municipalidad. El acuerdo establece un esquema conjunto para recibir los llamados, evaluar las situaciones y coordinar la salida de ambulancias.

La presentación se realizó frente al Hospital General San Martín y estuvo encabezada por la ministra de Salud, Silvia Ciancio, y el intendente Leonel Maximino. También participaron la senadora provincial Leticia Di Gregorio, autoridades del hospital, funcionarios municipales y provinciales, concejales y representantes de localidades de la región.

De acuerdo con el esquema anunciado, las comunicaciones que ingresen al 107 serán atendidas por personal previamente capacitado que trabajará desde la Central de Monitoreo Municipal. A partir de la evaluación de cada caso se coordinará el despacho de las ambulancias, que tendrán su base operativa en el hospital público de Firmat.

El SIES depende del Ministerio de Salud provincial y tiene como función coordinar la respuesta ante emergencias y urgencias, además de intervenir en derivaciones y traslados dentro de la red sanitaria santafesina. La estructura provincial cuenta con centrales y dispositivos territoriales que brindan cobertura durante las 24 horas.

Ciancio sostuvo que la implementación fue precedida por tareas de capacitación y coordinación entre Provincia, Municipio y hospital. Además, pidió a la comunidad utilizar el 107 exclusivamente para situaciones que requieran asistencia urgente.

Una emergencia comprende situaciones en las que existe riesgo inmediato para la vida, como pérdida de conocimiento, paro cardiorrespiratorio, traumatismos graves o convulsiones. Por otro lado, las urgencias abarcan cuadros que requieren una intervención rápida aunque no exista riesgo vital inmediato.

La llegada del sistema no comenzó a gestionarse ahora. En junio, autoridades municipales y responsables provinciales del área de emergencias habían mantenido una reunión en Firmat para definir aspectos relacionados con su implementación y la planificación de la respuesta sanitaria.

Por otro lado, Ciancio anticipó que continúan las gestiones para ejecutar mejoras edilicias en el Hospital General San Martín. Según explicó, el Ministerio de Salud trabaja con Obras Públicas en los aspectos técnicos de un proyecto para consultorios e internación y el objetivo oficial es avanzar con una licitación durante 2027.

Con la puesta en funcionamiento comenzará ahora una etapa operativa que permitirá determinar el impacto concreto del nuevo esquema. Entre los aspectos a evaluar estarán el volumen de llamadas, los tiempos de despacho, la disponibilidad de móviles y la respuesta efectiva ante emergencias en Firmat y su zona de influencia.