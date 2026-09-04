En el marco del Día de la Secretaria, que se conmemora cada 4 de septiembre en Argentina, FM Sonic recibió a Esther Alonso, quien repasó sus 37 años de actividad ininterrumpida y habló sobre las transformaciones que atravesó la profesión durante casi cuatro décadas.

Alonso comenzó a trabajar en 1989 en el estudio Sosa, ubicado por entonces sobre avenida 59. Aquella primera experiencia significó también su ingreso a un ámbito administrativo y contable que, según recordó, era muy diferente al que existe actualmente.

“Desde la máquina de escribir” hasta los actuales sistemas digitales, su recorrido permite observar una transformación profunda de las tareas administrativas. Alonso recordó el trabajo con libros de registro, documentación vinculada con la entonces DGI y procedimientos que con los años fueron reemplazados por plataformas digitales.

Desde 2005 trabaja en las oficinas de Montanari, donde su función excede ampliamente la atención telefónica o el manejo de una agenda. Entre sus tareas mencionó la carga y control de comprobantes, gestión financiera, bancos, proveedores, clientes, inversiones y documentación vinculada con la actividad agropecuaria.

Además, explicó que uno de los mayores desafíos de su carrera fue aprender a utilizar los sistemas de gestión administrativa. Ese proceso requirió incorporar nuevos procedimientos y mantener un trabajo coordinado con los estudios contables.

“Me gusta todo”, señaló al referirse a su profesión. Contó que comienza cada jornada revisando las tareas pendientes, los correos electrónicos y la documentación que debe procesar durante el día.

La organización también ocupa un lugar central. Aunque muchas actividades hoy pueden resolverse desde teléfonos celulares, computadoras o aplicaciones, Alonso destacó la importancia que mantiene el componente humano en la función de una secretaria.

Durante la conversación también surgió el impacto de la inteligencia artificial y de las herramientas capaces de automatizar comprobantes, agendas y recordatorios. Para Alonso, estas tecnologías pueden facilitar el trabajo, pero no reemplazan aspectos vinculados con el trato personal, la resolución cotidiana de problemas y el vínculo con clientes y proveedores.

Otro cambio importante llegó durante la pandemia. Por desempeñarse dentro de una empresa vinculada con el sector agropecuario, continuó trabajando presencialmente. Sin embargo, esa etapa permitió consolidar el horario corrido, una modalidad que decidió mantener posteriormente.

Actualmente también cuenta con colaboración remota desde Venado Tuerto para tareas vinculadas con los acopios y el control de determinadas cuentas.

Sobre el final de la entrevista, Alonso agradeció las oportunidades que le brindó la profesión y saludó a quienes desarrollan la misma actividad. Este 4 de septiembre, su historia sirvió en FM Sonic como punto de partida para mostrar cuánto cambió una tarea que hoy combina administración, tecnología, organización y contacto permanente con personas.