El Gobierno de Santa Fe informó que las mediciones realizadas en la cuenca baja del río Salado durante los días 26 y 27 de agosto ubicaron los seis puntos relevados por debajo de los niveles de alerta utilizados en el informe provincial. El operativo estuvo acompañado por un vuelo técnico que recorrió cursos de agua, lagunas, canales, rutas y obras hidráulicas de seis departamentos.

La inspección aérea se realizó el 26 de agosto y partió desde Sauce Viejo. Abarcó sectores de La Capital, San Justo, Vera, Garay, General Obligado y San Cristóbal, con participación de funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Protección Civil.

El relevamiento se desarrolló después de varios meses con precipitaciones por encima de los valores habituales. Según los registros provinciales, Vera, San Justo y 9 de Julio ya superaron durante 2026 promedios anuales que oscilan entre 900 y 1.050 milímetros. En algunas zonas, las lluvias acumuladas alcanzaron entre 1.200 y 1.500 milímetros en seis meses.

Entre las mediciones difundidas, el río Calchaquí marcó 4,36 metros en La Higuera frente a un umbral informado de 5 metros. En Paso de las Piedras, el Salado registró 5,91 metros frente a 7,50; en San Justo, 6,16 frente a 6,50; en Emilia, 4,55 frente a 5,50; en Recreo, 3,53 frente a 5,70; y en Santo Tomé, 3,23 frente a 5,70 metros.

Además, según indicaron desde Provincia, durante el vuelo los principales cursos mantenían capacidad para recibir nuevos aportes y no se observaron inconvenientes generalizados en rutas y puentes. En el arroyo El Rey sí fueron detectados bancos de sedimentos próximos a la ruta nacional 11, aunque durante la inspección no impedían el paso del agua.

Por otro lado, el Canal El Inglés permanecía dentro de su cauce y permitía continuar las excavaciones previstas, mientras que el Canal La Loca se encontraba en condiciones de ser intervenido mediante la obra Troncales Zona Norte.

El informe también señaló que en sectores bajos del arroyo Golondrinas, las lagunas El Bonete y El Palmar y el valle del Salado se observaba acumulación de agua propia del funcionamiento de esos ambientes. En los cruces de las rutas provinciales 2 y 61, Provincia indicó que el río se mantenía dentro de su cauce principal.

En este marco, el monitoreo se vincula con la evolución de El Niño. A diferencia de algunas referencias oficiales a una futura “llegada” del fenómeno, el Servicio Meteorológico Nacional confirmó que El Niño ya se encuentra activo y prevé que continúe durante el trimestre septiembre-octubre-noviembre con intensidad fuerte o muy fuerte.

Los valores difundidos por Provincia corresponden a fines de agosto y, por lo tanto, deberán seguir actualizándose a través de las redes de monitoreo hidrométrico. La evolución de las lluvias y los caudales será uno de los factores centrales para determinar si durante los próximos meses se requieren nuevas intervenciones o medidas preventivas.