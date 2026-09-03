El presidente Javier Milei mantuvo este jueves una reunión con su par chileno, José Antonio Kast, en el Palacio de La Moneda, en Santiago de Chile, en el marco de una visita atravesada por la reciente controversia diplomática entre ambos países por el Estrecho de Magallanes.

Milei llegó a la sede del gobierno chileno acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. Del encuentro también participaron representantes de la administración de Kast, entre ellos el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna.

La bilateral se extendió alrededor de 40 minutos, de acuerdo con las distintas reconstrucciones periodísticas. Al finalizar, ninguno de los mandatarios realizó declaraciones y tampoco se difundió una conferencia de prensa conjunta.

La ausencia de un comunicado detallado obliga a diferenciar los temas confirmados de aquellos reconstruidos a partir de fuentes gubernamentales. Según medios chilenos, durante la reunión se analizaron cuestiones vinculadas con seguridad, minería, energía, infraestructura, cooperación antártica y relaciones bilaterales.

Además, fuentes citadas por La Tercera indicaron que la controversia por el Estrecho de Magallanes formó parte del intercambio. No quedó confirmado, sin embargo, si Kast planteó directamente a Milei la modificación del Decreto 457/2021.

La discusión se reactivó luego de declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde, quien se refirió a Magallanes, el sur y el Pasaje de Drake como una zona estratégica donde Argentina debía “hacer presencia”.

Chile respondió reafirmando su posición sobre la soberanía del Estrecho. En este marco, el canciller Francisco Pérez Mackenna reclamó que Argentina avance con la modificación de la normativa de 2021, mientras Kast sostuvo públicamente que no exigiría a Milei una firma durante la reunión.

Otro asunto que, según fuentes chilenas, habría sido abordado es el caso de Galvarino Apablaza, requerido por la Justicia de Chile por el asesinato del senador Jaime Guzmán. Su tratamiento específico no fue detallado públicamente al cierre del encuentro.

Antes de llegar a La Moneda, Milei había participado del Foro Madrid, organizado en Santiago, y tenía prevista una reunión con Sarah Rogers, subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos. Una versión no confirmada oficialmente señaló que durante ese intercambio se habló sobre las recientes declaraciones de Donald Trump acerca de una eventual revisión de la posición estadounidense frente a la disputa de soberanía por las Islas Malvinas.

La bilateral dejó como dato central la decisión de ambos gobiernos de mantener abierto el diálogo pese al episodio diplomático. Los próximos movimientos de las cancillerías permitirán determinar si la controversia por el decreto argentino deriva en una modificación formal o continúa siendo tratada mediante canales diplomáticos.