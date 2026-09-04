Las transferencias no automáticas del Gobierno nacional a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires sumaron $68.288 millones en agosto y registraron una caída real interanual del 66,4%, de acuerdo con un informe de la consultora Politikón Chaco. Según el relevamiento, se trata del peor resultado para un mes de agosto desde, al menos, 2005.

El dato no incluye la coparticipación federal que se distribuye de manera automática, sino partidas que la Nación gira para programas específicos, asistencia financiera, educación, infraestructura y sistemas previsionales provinciales. En agosto, dos conceptos explicaron el 67% de todo lo transferido: la Universalización de la Jornada Extendida recibió $30.455 millones, equivalente al 45%, mientras que las transferencias a cajas previsionales provinciales alcanzaron $15.000 millones, el 22%.

La distribución entre jurisdicciones fue desigual. Buenos Aires recibió $16.190 millones y concentró el 23,7% del total. Entre Ríos quedó segunda, con $8.778 millones y el 12,9%, mientras que Santa Fe ocupó el tercer lugar con $7.124 millones, equivalentes al 10,4% de los fondos enviados durante el mes.

En el caso santafesino, el monto total mostró una suba real interanual del 96,2%. Sin embargo, el informe completo de Politikón indicó que Santa Fe no recibió en agosto transferencias destinadas a su caja previsional, pese a contar con convenio vigente. Según el reporte, la provincia acumula tres meses sin percibir recursos por ese concepto.

Otro punto señalado por el estudio fue la ausencia de Aportes del Tesoro Nacional durante agosto. El fondo correspondiente recaudó $107.987 millones en el mes, pero no se registraron distribuciones. En los primeros ocho meses de 2026, en cambio, se habían girado $151.000 millones en ATN a catorce provincias.

El retroceso también se observa en el acumulado anual. Entre enero y agosto, las transferencias no automáticas totalizaron $806.489 millones, con una reducción real del 63,1% frente al mismo período de 2025. Según Politikón, también es el menor volumen para ese tramo del año desde, al menos, 2005.

El Gobierno nacional mantiene el equilibrio fiscal como uno de los ejes centrales de su política económica. Sin embargo, en las coberturas revisadas no aparece una respuesta específica del Ministerio de Economía al informe de Politikón ni una explicación oficial sobre la distribución de agosto.

La evolución de estos giros seguirá siendo un punto de atención en la relación entre Nación y las provincias, especialmente por los fondos previsionales, educativos y de asistencia financiera. Los próximos datos permitirán establecer si la baja de agosto fue un episodio puntual o si consolida la tendencia observada durante 2026.