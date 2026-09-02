El presidente Javier Milei anunciaría este jueves, durante un mensaje por cadena nacional, el envío al Congreso de un proyecto de ley destinado a endurecer las sanciones contra empresas vinculadas con actividades desarrolladas en las Islas Malvinas sin autorización del Estado argentino. La información fue atribuida por Agencia Noticias Argentinas a fuentes cercanas al Gobierno y, hasta el momento, el texto de la iniciativa no fue publicado oficialmente.

Según la versión conocida este miércoles, la propuesta podría alcanzar especialmente a empresas radicadas en la Argentina que brinden servicios, asistencia o apoyo logístico a compañías que operen en el archipiélago o en las aguas circundantes bajo permisos otorgados por las autoridades isleñas. Ese alcance constituye, por ahora, una versión no confirmada y deberá ser cotejado con el proyecto que eventualmente ingrese al Congreso.

El anuncio aparece en medio del avance del proyecto petrolero offshore Sea Lion, encabezado por la israelí Navitas Petroleum, con una participación del 65%, y la británica Rockhopper Exploration, con el 35%. El desarrollo está ubicado aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las islas y las compañías proyectan comenzar la producción de petróleo en 2028.

Argentina ya cuenta con herramientas legales para sancionar actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización en la plataforma continental. En 2022, por ejemplo, Navitas fue inhabilitada por el Estado argentino por su participación en Sea Lion. Además, la Ley 26.659 establece condiciones y penalidades para empresas que realizan exploración o explotación de hidrocarburos sin los permisos correspondientes.

En diciembre de 2025, cuando Navitas y Rockhopper comunicaron la decisión final de inversión para el desarrollo del yacimiento, Cancillería expresó formalmente su rechazo y sostuvo que cualquier explotación unilateral de recursos naturales en las áreas sometidas a disputa de soberanía contradice la posición argentina.

Por otro lado, el anuncio presidencial se producirá pocos días después de declaraciones de Donald Trump sobre la disputa. El mandatario estadounidense afirmó que revisa distintas posiciones de política exterior, incluida la relacionada con Malvinas, aunque no anunció ninguna modificación concreta. La política estadounidense continúa siendo formalmente neutral respecto de las pretensiones de soberanía de Argentina y Reino Unido.

Milei calificó públicamente el tema como relacionado con una de las principales causas nacionales y anticipó novedades para este jueves. El contenido definitivo de la iniciativa permitirá determinar si se trata de una ampliación de las sanciones ya existentes, qué empresas quedarían alcanzadas y cuáles serán los mecanismos previstos para su aplicación.