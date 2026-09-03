El presidente Javier Milei participó este jueves del V Encuentro Regional de Foro Madrid, realizado en Santiago de Chile, donde pronunció un discurso centrado en la organización internacional de los sectores de derecha, la defensa de su programa económico y fuertes cuestionamientos a dirigentes políticos de Argentina, España y la región.

La actividad es impulsada por Foro Madrid, una iniciativa de la Fundación Disenso, organización vinculada al partido español Vox. Durante su exposición, Milei llamó a fortalecer una “alianza internacional de las ideas de la libertad” y sostuvo que los espacios políticos de derecha deben incrementar su coordinación regional y global.

Uno de los principales destinatarios de sus críticas fue el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Milei lo mencionó como “Pedrito”, afirmó que estaba “más sucio que una papa” y sostuvo que su administración facilita una inmigración “descontrolada” y perjudica la identidad española. Estas expresiones forman parte de las acusaciones políticas realizadas por el mandatario argentino y no deben interpretarse como hechos comprobados.





Además, Milei utilizó el gobierno de Mauricio Macri como ejemplo para marcar diferencias con su propia administración. Según afirmó, Cambiemos “sucumbió a la presión de la política” durante las protestas de 2017 y “se dejó correr” por quienes protagonizaron los incidentes frente al Congreso.

“Nosotros aprendimos esa lección”, sostuvo Milei, quien aseguró que su gobierno no modificará sus políticas como consecuencia de protestas o cuestionamientos opositores. La comparación se produce, además, en momentos en que La Libertad Avanza y el PRO mantienen conversaciones políticas hacia el escenario electoral de 2027.

Otro tramo de la exposición estuvo dedicado a Chile y a su historia política. Milei se refirió al “derrocamiento del comunista Allende” y aseguró que posteriormente el país atravesó un largo período de estabilidad y crecimiento.

La referencia remite al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, cuando las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional de Salvador Allende. A partir de entonces comenzó una dictadura encabezada por Augusto Pinochet, período durante el cual organismos oficiales chilenos documentaron ejecuciones, desapariciones, prisión política, torturas y exilios.

En este marco, distintos medios chilenos interpretaron las palabras del mandatario como una valoración positiva del proceso iniciado tras el derrocamiento de Allende. Milei también cuestionó el estallido social chileno de 2019 y elogió el actual rumbo político encabezado por José Antonio Kast.

Hasta esta tarde no se había registrado, en las fuentes consultadas, una respuesta específica de Mauricio Macri o Pedro Sánchez a las declaraciones formuladas durante el foro.