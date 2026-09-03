Boca consiguió la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina tras eliminar a Vélez por penales, pero el cierre del encuentro dejó una situación que obligará a Rodolfo Arruabarrena a seguir de cerca la evolución de Leandro Paredes. El capitán pidió el cambio a los 42 minutos del segundo tiempo por una molestia física y su presencia en el próximo compromiso quedó en duda.

La salida llamó la atención porque el encuentro estaba 0-0 y se encaminaba hacia la definición desde los doce pasos, instancia en la que Paredes aparecía como uno de los posibles ejecutantes. Después de abandonar el campo recibió hielo en la zona posterior de la pierna izquierda.

Arruabarrena explicó después del partido que la decisión respondió a una señal del propio futbolista. “Tuvo un aviso. Es inteligente, hizo seña y salió, pero no es algo grave”, indicó el entrenador, quien también mencionó el desgaste provocado por la cantidad de encuentros acumulados durante las últimas semanas.

Sobre el diagnóstico existen, por el momento, informaciones diferentes. ESPN señaló que se trataría de una contractura en el isquiotibial izquierdo y que inicialmente no sería necesario realizar estudios. Sin embargo, TyC Sports informó que el volante habría vuelto a sentir molestias en la misma zona que ya le había generado inconvenientes anteriormente y planteó que habrá que seguir su evolución. No existe hasta ahora un parte médico oficial que determine el alcance del cuadro.

En este marco, el cuerpo técnico analiza preservar al capitán cuando Boca visite este sábado a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por el Torneo Clausura. La decisión definitiva dependerá de su evolución y de la evaluación que realicen los profesionales del club durante las próximas horas.

La administración de cargas adquiere mayor importancia por el calendario inmediato. Apenas tres días después del encuentro en Mendoza, Boca recibirá a São Paulo en La Bombonera por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Posteriormente deberá disputar la revancha en Brasil.

Además, Paredes no es el único jugador cuyo estado físico viene siendo observado. La acumulación de encuentros llevó al entrenador a reconocer que varios integrantes del plantel tuvieron poco margen para descansar y rotar.

Por ahora, la situación de Paredes aparece vinculada principalmente a una medida preventiva. Las próximas prácticas permitirán establecer si únicamente será preservado ante Gimnasia o si deberá modificar su preparación para el primer cruce frente a São Paulo.