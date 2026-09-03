Franco Colapinto comenzó a vivir el Gran Premio de Italia incluso antes de salir a pista. En su llegada al circuito de Monza, el piloto argentino de Alpine se encontró con una de las atracciones especiales preparadas para el fin de semana: una recreación a escala real de Rayo McQueen, protagonista de la película Cars.

La presencia del vehículo forma parte de la colaboración entre Fórmula 1 y Disney, que durante el Gran Premio italiano celebrará los 20 años del estreno de la producción de Pixar. La organización confirmó que McQueen tendrá una aparición especial e incluso realizará una vuelta honoraria en el histórico trazado italiano.

Mientras observaba el auto y posaba para las cámaras, Colapinto protagonizó una situación inesperada con uno de sus elementos habituales fuera del habitáculo: el mate. Al manipular el termo, se derramó agua caliente y el argentino reaccionó rápidamente.

Carburando informó que parte del líquido cayó sobre su mano derecha, aunque no se reportaron lesiones ni consecuencias para su participación durante el fin de semana. Por ese motivo, más que un accidente deportivo, la escena quedó como uno de los momentos informales de la previa en Monza.

Además, el homenaje a Cars no estará limitado a la presencia de McQueen. El Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ utilizado como Safety Car oficial tendrá durante esta carrera una decoración especial inspirada en la película, con elementos vinculados al personaje y a la alianza comercial entre la Fórmula 1 y Disney.

Para Colapinto, sin embargo, la principal novedad estará dentro de su Alpine A526. El argentino recibirá el paquete aerodinámico que Pierre Gasly estrenó en el Gran Premio de Países Bajos. Entre los cambios aparecen un piso revisado, modificaciones en el difusor, pontones, zona trasera y otros elementos destinados a mejorar la carga aerodinámica.

En este marco, ambos pilotos de Alpine podrán afrontar el fin de semana con una configuración técnica equivalente, un dato que permitirá observar con mayor precisión el rendimiento de cada uno.

El Gran Premio de Italia será la 13ª fecha del campeonato 2026. La actividad comenzará el viernes a las 7.30 de Argentina con la primera práctica libre. El sábado, la clasificación será desde las 11, mientras que la carrera se largará el domingo a las 10.